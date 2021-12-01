البلدي ناقش معوقات مشروعَي المدينة الطبية والأندية الرياضية

وطن النهار

عقدت لجنة الاصلاح والتطوير في المجلس البلدي ورشة بالتعاون مع الامانة العامة للمجلس الاعلى للتخطيط والتنمية ورشة عمل موسعة للمتابعة والتنسيق للمشاريع التنموية وتحديات البلدية وبمشاركة جهات حكومية عدة. وقال رئيس اللجنة حمود العنزي انها ناقشت مشاريع عدة وتم حل كثير من المعوقات والتحديات التي تواجهها. واتفقت الورشة على انهاء المعوقات الخاصة بمشروع مدينة الكويت الطبية ومشاريع الاندية الرياضية، كما تم الاتفاق على احقية وزراة الصحة بوضع المخططات المساحية وتسليمها للبلدية لاعتمادها كما تم اعادة تاكيد مسؤولية وزارة الاشغال العامة في مخاطبة مجلس الوزراء لحسم الجهة المشرفة عن تنفيذ مشروع ميناء مبارك الكبير. وأشار العنزي الى انه تم الاتفاق على تحديد مواعيد انجاز معاملات التخصيص لمواقع المناطق التخزينية لمؤسسة الموانئ وكذلك مواقع خمسة مراكز شبابية بالاضافة الى ستة مواقع لمشروع الشبكة الضوئية الكبرى المرحلة الثالثة على أن يتم انهاء جميع معاملات التخصيص خلال شهرين من اجتماع الورشة.

بدوره قال الأمين العام للمجلس الاعلى للتخطيط والتنمية د.خالد مهدي أنه تم الانتهاء من اجتماع لجنة الاصلاح والتطوير التي تعقد من اجل تذليل معوقات المشاريع الواردة بالخطة بحضور الجهات التي تواجه تحديات في بلدية الكويت، مؤكداً أنه تم معالجة جميع التحديات المطروحة في الاجتماع، لكن بعضها يحتاج مزيداً من الدراسة والمراجعة، مثنياً على سرعة تجاوب بلدية الكويت، معلناً عن دورة أخرى واجتماع آخر مع مزيد من التحديات.

وذكر أنه تم الاتفاق على تسليم تخصيص الاراضي الخاصة بمراكز الشباب وعددها خمسة مراكز، موضحاً انه من خلال تقرير المتابعة لمشاريع خطة التنمية وردت لنا مجموعة من التحديات التي تواجه الجهات في البلدية ونعمل على حلها من خلال اجتماع لجنة الاصلاح والتطوير.

