الحرس الوطني دعم مدارس الأحمدي

وطن النهار

امتداداً للشراكة البناءة في مجال المسؤولية المجتمعية بين محافظة الاحمدي والحرس الوطني الكويتي، اطلق الحرس وبالتعاون مع المحافظة صباح أمس مبادرته الموفقة لامداد عدد من مدارس المحافظة ببعض المستلزمات الدراسية الخاصة بالطلبة. وصباح امس كانت بداية تنفيذ هذه البادرة التي انطلقت من ثانوية أيوب حسين الايوب بمدينة صباح الاحمد السكنية، حيث قام الفريق المعاون للشؤون المالية وادارة الموارد بالحرس الوطني بإشراف الملازم عبدالهادي بخيت وفريق المحافظة التطوعي بإشراف نوال الرشيد بتسليم كمية من المهمات والادوات المساعدة والمياه الى مساعد مدير المدرسة عادل الراشد، الذي أثنى على هذه الخطوة المجتمعية، متوجها بالشكر الى مسؤولي محافظة الاحمدي والحرس الوطني. هذا وسوف تتواصل المبادرة في مدارس أخرى، في إطار التعاون والتنسيق بين محافظة الاحمدي والحرس الوطني الكويتي ممثلا في جمعية الحرس الوطني، ضمن المسؤولية المجتمعية للطرفين.

