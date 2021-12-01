«التربية» عقدت ملتقى المعلمات

وطن النهار

أكد الوكيل المساعد لقطاع المناهج والبحوث التربوية وكيل التعليم العام بالانابة صلاح دبشة، ان المعلم يعد الركيزة والورقة الرابحة في التعليم ولايمكن لجودة التعليم ان تكون اعلى من اداء وجودة المعلم فهي مرتبطة به دائماً. وفي كلمة له خلال حضوره نيابة عن وكيل وزارة التربية دكتور علي اليعقوب، في افتتاح ملتقى المعلمات الجديدات والذي اقامته جمعية المعلمين الكويتية صباح امس تحت شعار (أهلا معلمي)، قال إن الدولة وبشكل عام لديها هدف استراتيجي من عملية التعليم وهو تكوين رأس مال بشري ابداعي، لافتاً الى ان من اهم مسؤولياتنا بناء الطلبة بالمهارات والكفاءات من اجل الوصول الى الهدف الذي تتجه اليه الدولة ليكون لها رصيد بشري ابداعي مساند لنهضتها وبنائها ورسم مستقبلها.