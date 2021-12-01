سمو ولي العهد استقبل أمين «دول التعاون»

أول النهار

استقبل سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد بقصر بيان صباح أمس الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف فلاح الحجرف وذلك بمناسبة زيارته للبلاد.

وقد حضر المقابلة رئيس ديوان سموه الشيخ أحمد العبدالله ومدير مكتب سموه الفريق متقاعد جمال الذياب ووكيل الشؤون الخارجية بمكتب سموه مازن العيسى ومساعد وزير الخارجية لشؤون مجلس التعاون لدول الخليج العربية السفير حمد راشد المري. واستقبل سمو الشيخ صباح الخالد رئيس مجلس الوزراء في قصر السيف الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية د. نايف فلاح الحجرف والوفد المرافق له وذلك بمناسبة زيارته للبلاد.

حضر المقابلة رئيس ديوان سمو رئيس مجلس الوزراء عبدالعزيز دخيل الدخيل ومساعد وزير الخارجية لشؤون مجلس التعاون لدول الخليج العربية السفير حمد راشد المري.

والتقى وزير الخارجية وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ د. أحمد الناصر مع الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية د. نايف الحجرف بمناسبة زيارته الرسمية للبلاد حيث تمت خلال اللقاء مناقشة سبل تعزيز الجهود لدعم مسيرة العمل الخليجي المشترك نحو مزيد من الترابط والتضامن في إطار المنظومة الخليجية بما يترجم رؤى قادة دول المجلس وتطلعات شعوبها.

كما تم استعراض جهود الأمانة العامة في تنمية مسيرة التكامل الاقتصادي لدول المجلس وأطر تعزيزها.

