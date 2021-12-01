القيادة السياسية عزَّت كمبوديا وهنّأت رومانيا وباربادوس

أول النهار

بعث صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد ببرقية تعزية إلى صاحب الجلالة الملك نوردوم سيهاموني ملك مملكة كمبوديا الصديقة عبر فيها سموه عن خالص تعازيه وصادق مواساته بوفاة شقيقه الأمير نورودوم راناريده راجيا سموه له ولأسرته جميل الصبر.

وبعث سموه ببرقية تهنئة إلى كلاوس يوهانيس رئيس جمهورية رومانيا الصديقة عبر فيها سموه عن خالص تهانيه بمناسبة العيد الوطني لبلاده.

متمنيا له موفور الصحة والعافية ولجمهورية رومانيا وشعبها الصديق المزيد من التقدم والازدهار.

كما بعث سموه ببرقية تهنئة إلى الرئيسة ساندرا ماسون رئيسة جمهورية باربادوس الصديقة عبر فيها سموه حفظه الله عن خالص تهانيه بمناسبة العيد الوطني لبلادها.

متمنيا لها موفور الصحة والعافية ولجمهورية باربادوس وشعبها الصديق المزيد من التقدم والازدهار.

وبعث سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد وسمو الشيخ صباح الخالد رئيس مجلس الوزراء ببرقيات مماثلة.

