الغانم: جهود الكويت أسهمت في رأب صدع الجدار العربي

أول النهار

أشاد رئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم بنتائج مشاركة وفد الشعبة البرلمانية في مؤتمر الاتحاد البرلماني الدولي ال 143 بالعاصمة الاسبانية (مدريد). وقال الغانم في تصريح صحافي الثلاثاء بمناسبة انتهاء أعمال المؤتمر ان «الوفد البرلماني الكويتي قام - بفضل الله- بجهود كبيرة سواء بالمجلس الحاكم أو الجمعية العمومية أو اللجان المؤقتة أو الدائمة».

ولفت الغانم إلى ان التنسيق الخليجي والعربي والإسلامي كان على أعلى مستوى وامتد للتخطيط للمؤتمر المقبل الذي سيعقد في (بالي) بإندونيسيا العام المقبل خصوصا فيما يتعلق بالبند الطارئ.

وأضاف ان التنسيق مع المجاميع الجيوسياسية الأخرى كان أيضا على أعلى مستوى مضيفا «أعتقد أن التنسيق مع المجموعة الجيوسياسية العربية استعاد عافيته وعاد كما كان في السابق خصوصا مع انتهاء الكثير من الخلافات السياسية».

وذكر الغانم «ان الكويت أسهمت ممثلة بالأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد وسمو الأمير الشيخ نواف الأحمد وما بذلاه من جهود في رأب الصدع بالجدار العربي الذي كان له انعكاساته المباشرة على الأداء البرلماني». وأعرب الغانم عن شكره للنواب الذين شاركوا في الوفد ومنتسبي الأمانة العامة لمجلس الأمة الكويتي والشعبة البرلمانية تحديدا على كل ما قاموا به من جهود للوصول إلى النتائج التي تحققت. واعتبر انه بسبب عدم إقامة أي مؤتمر حضوري منذ أكثر من عامين بسبب جائحة فيروس (كورونا المستجد - كوفيد 19) فقد كان لهذا المؤتمر أهمية كبيرة.

وأعرب الغانم عن شكره للسفير الكويتي لدى إسبانيا عياده السعيدي للجهود التي قام بها لتسيير مشاركة الوفد طيلة فترة المؤتمر قائلا «أود أن أتقدم بجزيل الشكر وعظيم الامتنان لسفيرنا وإلى منتسبي السفارة على كل ما قدموه للوفد البرلماني الكويتي من دعم أسهم في تسهيل مهمته الرسمية».

ويضم الوفد البرلماني المرافق للغانم أمين سر الشعبة البرلمانية النائب الدكتور حمد المطر وأمين الصندوق النائب سلمان الحليلة العازمي وعضو الشعبة البرلمانية النائب الكويتي أسامة المناور وأمين عام مجلس الأمة عادل اللوغاني.

