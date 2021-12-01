المكيمي فازت بجائزة الرئيس الفلسطيني للدبلوماسية الأكاديمية

أول النهار

فازت الدكتورة هيلة المكيمي أستاذ العلوم السياسية في جامعة الكويت بجائزة الرئيس الفلسطيني محمود عباس للدبلوماسية الأكاديمية التي تمنح للعلماء والباحثين والمناصرين للقضية الفلسطينية.

جاء الإعلان عن فوز المكيمي بالجائزة خلال مؤتمر «التحرر الذاتي للفلسطينيين.. إنتاج المعرفة المقاومة» الذي عقد بالتزامن بين رام الله وغزة.

ويأتي هذا المؤتمر تأكيدا لأهمية الدبلوماسية الأكاديمية وذلك بمناسبة «اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني» الذي يصادف ال 29 من نوفمبر من كل عام والذي أقرته الأمم المتحدة عام 1977 من أجل قيام فلسطين دولة عربية مستقلة ذات سيادة.

وأهدت المكيمي الفوز وهذه الجائزة لصاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد ولسمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد وللكويت حكومة وشعبا. وأكدت المكيمي في تصريحات لـ (كونا) أن الجهود الأكاديمية الكويتية في دعم القضية الفلسطينية تضاف إلى رصيد الكويت المهم في دعم قضية العرب الأولى وهي القضية الفلسطينية والسعي الدؤوب للوصول إلى حلول عادلة تضمن للفلسطينيين حياة كريمة آمنة ومستقرة. وأشارت المكيمي بشكل خاص الى الجهود الدبلوماسية الكويتية ممثلة في وزارة الخارجية الكويتية وما تبذله من جهود دون كلل أو ملل للحفاظ على حقوق الشعب الفلسطيني.

وأكدت أهمية الدبلوماسية البرلمانية الكويتية في الدفاع عن الحق الفلسطيني والتي هي انعكاس لتوجهات الكويت حكومة وشعبا.

وأضافت المكيمي «لقد بات من المهم في الوقت الذي تتسابق فيه القوى الدولية للتنافس على الهيمنة العالمية أن تتسابق لإقرار الاستقرار لمنطقة الشرق الأوسط وعلى رأس ذلك إيجاد حلول منصفة للقضية الفلسطينية».

