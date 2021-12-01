«أمانة الأمة» حاضرة في «إكسبو دبي 2020»

أول النهار

تشارك الأمانة العامة لمجلس الأمة في فعاليات (إكسبو دبي 2020) المقامة حاليا في إمارة دبي في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وتأتي مشاركة الأمانة العامة في جناح الكويت في الفترة من 28 نوفمبر حتى 11 ديسمبر الحالي، والتي يتخللها أسبوع (التسامح والشمولية) وهو أحد الموضوعات الرئيسية التي يسلط عليها الضوء إكسبو دبي الذي يهدف إلى تعزيز الفهم المشترك بين الناس والمجتمعات بصورة أكبر.

وتهدف المشاركة إلى استعراض مسيرة الحياة الديموقراطية ودور مجلس الأمة كوجه مشرف للديموقراطية في المنطقة، وكسلطة تشريعية مختصة في سن القوانين.

ومن المقرر أن تعرض الأمانة العامة في جناح الكويت وثائق برلمانية تاريخية خاصة بمجلس الأمة منها مخطوطة نادرة لدستور الكويت تعود لعام 1962 ، ونسخ من محاضر جلسات المجلس التأسيسي.

وتعرض الأمانة نسخاً من محاضر جلسات لجنة الدستور، وجريدة (الكويت اليوم) متضمنة الملاحق الخاصة بمضابط مجلس الأمة في الفصلين التشريعيين الأول 1963 والثالث 1971، وبعض الوثائق المتعلقة بإجراء انتخابات المجلس التأسيسي، بالإضافة إلى مجسم لمبنى مجلس الأمة.

