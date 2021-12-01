«الأعدقاء» ينشرون «خلافهم»

الأولى

بدأت المواجهة أو المعركة بين كتلة الـ 9 النيابية وحركة «حشد» اكثر وضوحا أمس على خلفية الدعوة التي وجهها الأمين العام للحركة النائب السابق مسلم البراك للتيارات السياسية والقوى الوطنية لعقد اجتماع يهدف الى وضع خارطة طريق للعمل السياسي في المرحلة الحالية والمقبلة. ففيما اعلن اغلب نواب كتلة الـ 9 ومنسقهم بدر الداهوم رفضهم الجلوس مع من وضعوا ايديهم بيد رئيسي السلطتين في تلميح واضح لعبيد الوسمي والنواب المؤيدين له وكذلك لمسلم البراك، جاء الرد صاعقا من رئيس المكتب القانوني لحركة حشد قائلا: الى الـ 9 وجندهم.. مازلنا نمسك بشعرة معاوية ونتجاوز عن الكثير ونقدم الحكمة، ولذلك فان أي تلميح سيقابل بتصريح، وأي محاولة لإشعال النار ستحرق من اضرمها، فقد كنا ومازلنا مدافعين عن الكويت ودستورها وشعبها.

وكان النواب محمد المطير وشعيب المويزري وثامر السويط ومعهم الداهوم قد همزوا ولمزوا اثناء حفل الاستقبال الذي عقد بمناسبة عودة النائب السابق المعفو عنه د. فيصل المسلم الى البلاد، حيث قالوا إن المسلم ثابت بمواقفه ولم يقدم تنازلات أو يعقد صفقات مثلما فعل البعض. وقال النائب المويزري ان الاسابيع القادمة حبلى بانكشاف الكثير من الامور السياسية التي سيراها الشعب، مبديا الاستعداد للتعاون بشرط معالجة موضوعات القروض والنصب العقاري والقضية الاسكانية ومكافحة الفساد وقوانين اخرى كثيرة.

واضاف: اذا الحكومة اهتدت واغلقت كل الازمات التي تسببت فيها فسأكون اول المتعاونين معها، اما ان استمرت بخلق الازمات للشعب فلا يمكن التعاون معها.

وطالب النائب ثامر السويط الحكومة بسرعة تنفيذ الرغبة السامية بالافراج عن جميع المهجرين وأصحاب الرأي، وقال: سندافع عن هذه الرغبة فور عودة الجلسات، كما سنعمل في خندق واحد لمحاربة الفساد بغض النظر عن كتلة الـ31 أو الـ9 أو الـ11 أو الـ16. من ناحيته قال النائب مرزوق الخليفة إن الكتل البرلمانية ستتكشف مواقفها فور تشكيل الحكومة المرتقبة واستئناف الجلسات، اذ ستظهر تكتلات جديدة وفرز جديد للنواب.