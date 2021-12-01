الفيلي: لا مدة محددة دستورياً لتشكيل الحكومة

الأولى

أكد الخبير الدستوري د. محمد الفيلي ان الأعمال التحضيرية للدستور لم تقدم ما يضبط تقنية ماهية الأمور في اسناد مهمة تصريف العاجل من الأمور للحكومة المستقيلة من حيث كونها عاجلة أو اعتيادية، منوهاً إلى كون القرارات العاجلة هي القرارات التي في حال عدم صدورها ينتج عنها ضرر محقق أو الأمور التي ان لم يصدر بها قرار من قبل حكومة تصريف العاجل من الأمور فتفوت منافع بالغة الأهمية ان لم تتحقق ولن يفتح باب لعودتها بالمستقبل. وقال الفيلي خلال مشاركته في ندوة نظمتها كلية الحقوق امس: ان استقالة الحكومة يجب الا تعطل اعمال المؤسسات الأخرى كون الاستقالة تقع عليها هي فقط، منوهاً إلى ضرورة تحديد اطار لاختصاصات هذه الحكومة نتيجة عدم وضوح معيار للقرارات العاجلة وهو ما يفتح باب الاختلاف في التأويل في الأمور التي يستلزم اتخاذ قرارات بها، لافتاً إلى ضرورة وجود التمثيل الدبلوماسي والاتفاقيات بأن تندرج تحت العاجل من الأمور إلى ان تتشكل الحكومة الجديدة. وأضاف بأنه لا توجد مدة زمنية محددة لتشكيل الحكومة وهو ما قد يطيل من مدة حكومة تصريف العاجل من الأمور، وأن المشكلة الأساسية هي ليست في مدة حكومة تصريف العاجل من الأمور بل هي في وجود حد ادنى من استمرار المؤسسات الدستورية.