توحيد الامتيازات المالية للعاملين بـ«الخاص»

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كشف نائب المدير العام لقطاع العمالة الوطنية في الهيئة العامة للقوى العاملة عبدالله المطوطح، ان العمل يجري حالياً لخلق فرص مناخ مساوٍ للفرص التي في القطاع الحكومي، وما يرتبط بالامتيازات المتوافرة، علاوة على الحرص على توفير الأمان الوظيفي.

وأكد المطوطح على هامش فعالية توظيف العمالة الوطنية في احد العقود الحكومية التابعة لوزارة الأشغال والتي نظمتها القوى العاملة امس الحرص على تنفيذ المساواة بين العاملين في القطاعين العام والخاص، علاوة على توافر شراكات متنوعة مع القطاعات المختلفة في الخاص لتوفير الفرص الوظيفية المناسبة للعمالة الوطنية.

وأوضح ان هناك قرارات سيجري اصدارها ومتابعة تنفيذها تخص المساواة بين العاملين في القطاع الخاص مع القطاع الحكومي، وأن الفرص الوظيفية المعروضة في مجال العقود الحكومية تستهدف حملة الشهادات الجامعية والدبلوم والثانوية العامة وأصحاب الخبرات وحديثي التخرج، حيث تستهدف فعالية التوظيف الأولى في مجال المقاولات توفير 116 فرصة عمل للمواطنين. في السياق، بدأت وزارة الأشغال العامة في خطوة خلق وظائف للكويتيين في العقود الحكومية التابعة لها، حيث اعلنت مديرة ادارة التخطيط في وزارة الأشغال العامة م. ايمان العمر في تصريح مماثل عن انطلاق عمليات التكويت في العقود الحكومية التابعة للوزارة لتعيين الكوادر البشرية الكويتية.

ولفتت العمر إلى الانتهاء من اعداد لائحة خاصة في الوزارة بانتظار الاعتماد من وزيرة الأشغال د.رنا الفارس تخص تعيين الكويتيين في العقود الحكومية، مشيرةً إلى ان العمل جارٍ لأخذ الموافقة الخاصة باللائحة لادراجها تعاقدياً في عقود الوزارة.

وحول ضمان الاستقرار الوظيفي للعمالة الوطنية، اشارت إلى انه سيجري نقل العمالة الوطنية من عقد إلى آخر بعد انتهاء الأول بالمواصفات ذاتها وذلك لضمان الاستقرار للعاملين في مسميات مختلفة، مردفةً ان اللائحة تتضمن 53 مادة تخص تعيين المواطنين في وظائف داخل العقود الحكومية التابعة للأشغال.

وذكرت: تمتلك الوزارة في الوقت الحالي 111 مشروعاً جديداً و78 مشروعاً قائماً يحتاج العديد من الأيدي العاملة، وأن خطوة تعيين الكويتيين في العقود تخفف العبء عن ديوان الخدمة المدنية في ظل تزايد اعداد الخريجين.