نفط الكويت هبط لـ 74.8 دولاراً البورصة خسرت مليارين في جلستين

الأولى

لم تستطع اسواق النفط والأسهم التقاط انفاسها، فبعد ان هبطت بشكل عنيف الاحد الماضي، عاودت الصعود الاثنين، ثم منيت بخسائر فادحة مجدداً امس الثلاثاء، والسبب تصريح متشائم من رئيس شركة موديرنا بأن لقاحات «كوفيد-19» لن تكون على الأرجح فعالة في مقاومة «أوميكرون»، مثل قدرتها في متحور «دلتا»، ما ادى إلى عودة الهلع مجدداً إلى الأسواق المحلية والخليجية والعالمية.

وتخلت اسعار النفط عن مكاسبها، لتنخفض بأكثر من دولارين، فيما واصل النفط الكويتي تراجعه ليفقد في جلستين 9.8% من قيمته بالغاً 74.86 دولاراً للبرميل، مقابل 82.25 دولاراً يوم الجمعة الماضي.

وهبطت العقود الآجلة لمزيج برنت القياسي 1.82 دولار بنسبة 2.5% إلى 71.62 دولاراً للبرميل، كما هبطت اسعار العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 1.61 دولار بنسبة 2.3% إلى 68.34 دولاراً للبرميل.

وأشارت مصادر إلى ان ما يحدث من ردات فعل عنيفة بالأسواق امر متوقع الحدوث وستشهد اسعار النفط تقلبات حادة خلال الـ 10 ايام المقبلة، بعدها يتحرك السوق النفطي نحو الاستقرار والارتفاع.

وفقدت بورصة الكويت اكثر من مليار دينار من قيمتها السوقية الرأسمالية، لتصبح خسائر جلستي الأحد والثلاثاء فوق حاجز الملياري دينار، حيث تراجعت القيمة من 42.387 ملياراً إلى 40.374 ملياراً، فيما توقعت مصادر تكبد اسواق الأسهم حول العالم خسائر تزيد على تريليوني دولار.

واكتست البورصات الخليجية باللون الأحمر لتخسر 17.4 ملياراً دولار في جلسة امس، باستثناء سوقي دبي وأبو ظبي وهبطت الأسهم الأوروبية بأكثر من 1%، كما هوت اسهم قطاع النفط 2.9% مع تراجع اسعار الخام، وتراجعت اسهم قطاع السفر 2.7%..

وغردت اسعار الذهب منفردة بالارتفاع، وصعد المعدن الأصفر في المعاملات الفورية 0.3% إلى 1790.92 دولاراً للأوقية.