«الخارجية» للمواطنين: لا تسافروا

الأولى

دعت وزارة الخارجية المواطنين إلى الالتزام بما ورد في قرار مجلس الوزراء في 27 نوفمبر الحالي بشأن الاجراءات والضوابط المتعلقة بظهور متحور جديد لفيروس كورونا وما سبقها من قرارات تأتي في اطار حرص الدولة على سلامة مواطنيها. وأهابت الوزارة بالمواطنين في بيان لها تجنب السفر الا للضرورة حفاظا على سلامتهم وتجنبا للاجراءات السريعة والمتغيرة التي تتخذها الدول لمواجهة تداعيات ظهور المتحور الجديد أوميكرون. وأهابت كذلك بالذين تضطرهم ظروفهم للسفر في الوقت الراهن الالتزام التام بالاشتراطات الصحية المتعارف عليها وبالاجراءات التي تتخذها الدول لمواجهة انتشار فيروس كورونا ومتحوراته. ودعت المواطنين الموجودين خارج البلاد للتواصل مع البعثات الدبلوماسية في اماكن تواجدهم للرد على استفساراتهم ومساعدتهم عند الحاجة. من جانب آخر، تبحث وزارتا الصحة والتربية عن خطة بديلة فيما لو اضطرتا إلى تطبيقها حسب الحالة الوبائية في البلاد.

وأكدت مصادر لـالنهار ان السلطات الصحية ترى عدم المغامرة بعودة الدوام المدرسي الكامل في بداية الفصل الدراسي الثاني واستكمال العام الدراسي حسب النظام المتبع حاليا والمتمثل في دوام الطلبة على دفعتين أ - ب.

وأوضحت ان وزارة التربية ابلغت السلطات الصحية التزامها بالتوجيهات التي تمليها عليها وتحقيق الصالح العام بالحفاظ على استقرار الوضع الصحي في البلاد على الرغم من جهوزيتها للعودة الكاملة للدراسة اعتبارا من فبراير المقبل.

من جانبهم طمأن ممثلو وزارة الصحة الذين شاركوا في اجتماع اللجنة الصحية البرلمانية امس، على استقرار الوضع الصحي في البلاد، مشددين على التعامل بحذر والتركيز على الاشتراطات الصحية.