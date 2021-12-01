سحب قرار «عدم تصديق عقود زواج المحاكم»

الأولى

أصدر مدير إدارة التوثيقات الشرعية د. فهد الضاعن قرارا يفرض علـى المـراقبين ورؤسـاء الأقسـام والمكاتـب الخارجيـة والمـوثقين التـابعين لهـم والمـوثقين بمراكـز الخدمـة الالتـزام بعـدم استصـدار وثـائق مصـادقة زوجية بموجب عقد زواج خارجي ما لم يكن طرفاه أو احدهما كويتي الجنسية.

القرار يقضي بسـحب التعمـيـم الـداخلي رقـم «6» المـؤرخ 28/11/2021 سـحباً كليـاً واعتبار ما ورد به كأن لم يكن.

وكان تعميم صدر يدعو لعدم عمل مصادقة زوجية بموجب حكم قضائي للمقيمين بصورة غير قانونية ما لم يكن احد الاطراف كويتي الجنسية، الامر الذي ادى لردود فعل على مواقع التواصل ما ادى لسحب القرار وصدور القرار الجديد.