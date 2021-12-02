إنعاش النظام القومي العربي

آراء

لا يوجد في الوقت الحاضر في ساحة العمل العربي المشترك أهم من انعاش واصلاح الجامعة العربية. فمنذ انشائها في أربعينيات القرن الماضي تكالبت عليها قوى خارجية لاستبدالها، كمؤسسة معنية باستقلال دولها الوطنية وخروجها من هيمنة الاستعمار الأوروبي من جهة وكحاملة لأمل وحدتهم في المستقبل من جهة أخرى، بشتى صنوف المشاريع الشرق أوسطية التي لا تعترف بالعرب الا ككيانات متباعدة لا تربطها روابط التاريخ واللغة والمصالح المشتركة وآمال التوحد في كيان قومي واحد.

اضافة الى ما فعله بها الخارج عملت بها ظروف ذاتية تمثلت في وجود نقاط ضعف متناقضة في ميثاق تأسيسها الأمر الذي اسهم في شل قدراتها على المساهمة في حل المشاكل والصراعات التي تميزت بها الحياة السياسية العربية المشتركة منذ استقلال أقطارها، وفي منعها من تفعيل قرارات الكثير من المبادرات التوحيدية في شتى الميادين التي قررتها شتى مجالس الجامعة ومؤتمرات القمة العربية عبر السبعين سنة الماضية.

ولقد جرت منذ الخمسينيات من القرن الماضي، وعلى الأخص بعد السبعينيات، محاولات كثيرة لتعديل الميثاق، وكونت لجاناً لتقديم مقترحات بشأن ذلك الى مؤتمرات القمم العربية. لكن غالبية تلك القمم انشغلت بمواجهة أحداث سياسية وأمنية كبرى وظلت تؤجل النظر في مقترحات تعديل الميثاق مرة تلو الأخرى.

اليوم، وفي هذا الفراغ السياسي والأمني القومي المفجع، الحامل لأخطار مستقبلية هائلة، وعلى ضوء ما أصاب العديد من الأقطار العربية، بسبب ما فعلته قوى الخارج الاستعمارية والصهيونية وقوى الجهاد التكفيري المجنون المخترق وبعض القوى العربية المتعاونة مع الخارج، تنادي بعض الأصوات المرتبطة بالخارج أو البليدة في فهمها السياسي بضرورة اماتة الجامعة العربية وبناء بديل لها. وهي دعوات فيها بعض الحق الذي يراد به باطل.

اذا لا شك أن الجامعة العربية بوضعها الحالي مصابة بشتى العلل لأسباب خارج سيطرتها، لكن بقاءها والعمل على اصلاحها هو الحل الذي يجب عدم التنازل عنه. فاذا غابت الجامعة العربية، حتى بعللها ونقاط ضعفها، فان النظام العربي الاقليمي القومي المشترك سينهار ليفسح المجال أمام المشاريع الشرق أوسطية المليئة بالخبث والتآمر التي تريدها أميركا والكيان الصهيوني لتحل محل أية محاولات مستقبلية لتوحيد هذه الأمة ولبنائها الحضاري من جديد.

من هنا الأهمية الكبرى لأن تتحرك دول كمصر والجزائر والمملكة العربية السعودية على سبيل المثال لاقتراح خطوة تعديل الميثاق البالغة الأهمية والتي بدونها لا يمكن اعادة تفعيل الجامعة العربية. انها خطوة متواضعة ولكنها بالغة الأهمية للانتقال من بعدها لاصلاح ما فعله بعض أعضائها من أخطاء وخطايا بحق التزاماتهم القومية والأخلاقية وحتى تجاه أدنى متطلبات العمل العربي المشترك.

ان أهم تعديل في الميثاق يجب أن يطال نظام التصويت، اذ ليس من المنطق الاستمرار في نظام الحاجة لاجماع الأصوات بالنسبة لكل قرار، وأن ينال تركيبة ومسؤوليات أجهزة الجامعة العربية لتصبح قادرة على المبادرة والمحاسبة في شتى ساحات الحياة العربية، وعلى الأخص ساحات الأمن القومي والاقتصادي العربي ووجود محكمة عدل عربية تسهم في منع الحرائق والتخريب المتعمد واعادة الحياة للمجالس المختصة في حقول الاقتصاد والدفاع وصناعة الأسلحة وخطوات التوحيد التربوية والثقافية والصحية... والقائمة طويلة.

وأخيراً، لا بد أن يوجد مكان للمواطنين العرب ومؤسسات المجتمع المدني في هذا الصرح وألا يقتصر على الحكومات.

هذه خطوة أولى لانقاذ النظام الاقليمي القومي العربي قبل أن ينهار ويصبح الاقليم ملكاً لغيرهم.

