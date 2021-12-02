«أوميكرون» يهدد العالم

آراء

متحور جديد، من عائلة «كورونا» الرهيب بدأ في الخروج من تحت «آباط» المعذبين في الأرض، أفقر الفقراء في جنوب القارة السمراء، ليهدد أغنى الأغنياء في شمال العالم المتقدم.

«أوميكرون» نسبة الى حروف اللغة المكتوبة ما بعد ألفا وبيتا وجاما ودلتا، ودلتا بلس، «أو ميكرون» اسم يشير الى «دالة متناهية في الصغر»، الى حجم هو الأقل ربما من الحيز المعدني الذي تشغله عائلة كورونا منذ نحو العامين، جاء بانتشار أوسع، بضجيج أعلى، بانفلات، لم يسبق له مثيل، يقولون: انه يتخطى الحدود، ويتجاوز المحاذير، ويعتدى على اللقاحات يجاورها كيما يحاورها قبل أن يفلت منها، يسامرها كيما يتآمر عليها ويأخذها على حين غرة.

ومنذ نحو أسبوع، والعالم يقف وكأن على رأسه الطير، يضرب أخماسا في أسداس، من هو «أوميكرون» يا ترى؟ هل هو طفرة جديدة مستحيلة من طفرات «كورونا» اللعين؟، هل هو مخلوق جديد، بصفات ومواصفات جديدة، وبعوامل تعرية غريبة، وبهجمات مرتدة عنيدة، أم أنه طبق الأصل من السلالات الشقيقة الأخرى الملقبة بألفا وبيتا وجاما ودلتا وخلافه؟

منظمة الصحة العالمية حذرت، شركات الأدوية العملاقة منحت العالم مهلة 21 يوماً لكي تقول كلمتها في الفيروس الجديد وأن كانت لا تعتبره خطيراً للحد الذي يثير القلق، أو شديدة الفتك بالانسان مثلما كانت الأمور مع مطلع عام 2020م، شركات الأدوية والدول العظمى، تفكر في كلمة مؤثرة تنقلها الى العالم المهيض، لذلك خرج «رئيس العالم» بايدن بخطاب يهدئ فيه من روع البشرية جمعاء، من الذعر الذي أثاره «أوميكرون» في قلوب الناس، من اللقاح المرتقب متعدد الأهمية الذي لا يمكن له أن يسمح بمرور «أوميكرون» أو جدوده، وقال الرئيس الأمريكي المتفائل الواثق من شركاته العملاقة: لا تخافوا، تفاءلوا، كونوا على يقين من أننا سوف ننتصر على «أوميكرون» مثلما انتصرنا على أسلافه من عائلة كورونا، وكونوا على ثقة من أن اللقاح الذي قضى على الفيروس الرهيب يمكنه أن يقضي على أسلافه وأسلاف أسلافه في غمضة عين.

رغم خطاب بايدن، ورغم تحذير «الصحة العالمية» ورغم حالة الهلع التي أصابت الناس اثر اعلان جنوب افريقيا عن الاصابات بـ «اوميكرون»، الا أن المنطقة مازلت تعيش في هرج ومرج، في احتفالات، ومهرجانات، وهذا حق بطبيعة الحال، لابد لنا أن نعيش الحياة طالما أن للحياة بقية، لكن من غير الطبيعي أن نتعاطى مع «اوميكرون» على الأقل كبشر باستخفاف، أن نواصل الاقلاع عن استخدام الكمامات، وأن نتقارب للحد الذي يحقق أهداف الطفرة الجينية اللعينة التي أحدثها فيروس كورونا في جنوب افريقيا.

من غير الطبيعي الا نسأل عن أعراض العدو الجديد بدقة على الأقل لكي نتعرف عليه حتى نأمن شره، أن نفهم ماذا يحدث بالتحديد ربما نتقي القادم المتأرجح اللعين.

من غير الطبيعي أن ننتظر البلاء ولا نذهب اليه، أن نستقبله في عقر دارنا وكانت أمامنا الفرصة لكي نذهب لنحاربه في الصحراء، ومن غير المفهوم أن تخرج تصريحاتنا خجولة، انشائية، فيها من التفاؤل أكثر مما بها من الحذر، والأكثر غرابة أن مؤسساتنا ومنظومتنا الصحية قد اكتفت بالتعليقات الفضائية السريعة وليس بالاجراءات الحاكمة الملزمة.

صحيح أننا لا يجب أن نضع رؤوسنا في الرمال، ولا يجب ان نواجه الرصاص «الاوميكروني» بصدورنا وهي عارية، لكن الصحيح أيضاً أن نسأل، أن نحاول التقرب من حدود هذا المتحور الفريد، أن نفهم كينونته حتى نتقي هجماته، أن نبادر بالهجوم بدلاً من أن نستسلم للهجوم المضاد.

من غير الطبيعي أن نصدق «الصحة العالمية» وحدها، أو نكذب «بايدن» وحده، او نتحرى الدقة ممن لا يملكون العلم ولا صنوف المعرفة، حيث من غير المعقول أن نعيد اختراع العجلة من جديد، وأن نستسلم لمقولات البعض:

لقد عدنا من جديد الى المربع الأول، وهذا ما نخشاه، أن نعود مجدداً الى نقطة الصفر، لنبدأ البحث عن لقاح ذي مخالب أطول وأنياب أكبر، أن نعيد اللف والدوران حول أنفسنا ربما نكتشف المراد في غفلة من مراكز البحوث ومعامل التجارب، وفئران العلوم المستعصية.

المهم أن نلتفت، وأن نحترز، وأضعف الايمان أن نرفع أيدينا الى السماء مبتهلين وأن نتوجه الى الله العلي القدير ضارعين وسائلين:

اللهم ارشدنا الى خير ما أرشدتنا من قبل، لأن القادم قد يكون أسوأ.

