فلتكن مقترحاتكم واقعية.. يا نواب!

آراء

ما أكثر اقتراحات أعضاء مجلس الأمة في هذه الفترة، وأغلبها اقتراحات شعبية، ومن كثرة هذه الاقتراحات لم نعد نتذكرها، لكن نذكر منها زيادة رواتب المتقاعدين والموظفين، زيادة العلاوة الاجتماعية، زيادة علاوة الاولاد، ايجاد حلول لقضية القروض ومضاعفة زيادة المتقاعدين وإعطاء بونص سنوي للمتقاعدين وغيرها.

هذه مقترحات نسمع عنها ويتغنى بها كل النواب السابقين بالمجالس السابقة، ولكنها مازالت دون تطبيق، ونفس الشعارات يتغنى بها نواب كل مجلس حالها حال القضية الاسكانية والبدون، تحسين الخدمات الصحية والتعليمية، و هذه قضايا مازالت معلقة دون حلول فالشاب لايزال ينتظر اكثر من 17 عاما للحصول على سكن وقضية البدون يتقاذفها النواب شمالا وجنوبا وها هي القضية تزداد تعقيدا.

نصيحة أقدمها لبعض النواب اذا اردتم ان تقدموا مقترحا فلابد ان يكون معقولا وقابلا للتطبيق ولا يحمل الدولة أي تكاليف ترهق الميزانية العامة للدولة ويكون مقترحا دستوريا يتماشى مع مبدأ العدالة والمساواة، وأما غير ذلك من الاقتراحات التي ذكرنا بعضها فهي مجرد شعارات يتغنى بها النواب كمن سبقهم إليها.

لابد أن تكون المقترحات واقعية وقابلة للتجديد وان يكون هناك تنسيق بين النواب قبل تقديمها ويفضل ان تجتمع اللجنة المعنية بمجلس الأمة بالجهة المسؤولة عن تطبيق هذا المقترح ويتعرفوا على المعوقات التي تصطدم بمقترحاتهم. وأما أن يطلع لنا نائب كل يوم ويقدم مقترحا منفردا فقط من اجل ابراء الذمة او للبهرجة الاعلامية فهذا الشيء مرفوض.

الشعب ينتظر منكم الانجاز وتحقيق طموحاته والرفع عن كاهله وتحقيق رغباته لانه ملَّ الوعود والمقترحات التي لا تعد ولا تحصى ومصيرها الى ادراج مكاتب اللجان.

في الختام حفظ الله الكويت واميرها وشعبها وان يبعد عنا وعن العالم هذا الوباء.

