هل كانت معارضة 2012 مسيَّرة؟!

آراء

بعد استخدام المادة رقم «75» من قبل صاحب السمو أمير البلاد المفدى الشيخ نواف الأحمد الصباح، والتي تضمنت أن للأمير ان يعفو بمرسوم عن العقوبة أو ان يخفضها، أما العفو الشامل فلا يكون الا بقانون وذلك عن الجرائم المقترفة قبل اقتراح العفو، لنا أن نفهم بأن معارضة 2012 كانت على خطأ في طريقة معارضتها أما الهدف فلا شك بأنه كان سليما، وهنا نستطيع القول بأن المعارضة حينها كانت مسيرة الخطى!.

إذا رجعنا للتاريخ فإن المعارضة في ذلك الوقت قامت على محاربة الفساد وتطور الأمر حتى وصلنا إلى معارضة مرسوم الصوت الواحد، برأيي لو أن المعارضة في وقتها خاضت الانتخابات في اطار الصوت الواحد كانت المكاسب كبيرة لها بوصول أعداد مقاربة لعددها في ذلك الوقت أو أكثر، والسبب يعود لتوجه الشارع السياسي وقتها مع المعارضة، ولكن المقاطعة سمحت بوصول بعض النواب الذين لم يكونوا على قدر المسؤولية، ما أسهم بتشريعات نرى أثرها السيئ حالياً.

لا يخفى على الجميع بأن معارضة 2012 كانت تضم أشخاصا مخضرمين سياسياً، ولكن من الذي وجه المعارضة للمقاطعة حينها؟! أو هل كانت رؤية المعارضة غير دقيقة بذلك الوقت؟!، هذه الأسئلة محور النقاش الحالي، لأننا نرى بأن المعارضة قيدت نفسها بنفسها بسبب المقاطعة، النتائج الحالية تدل على خطأ المقاطعة والسبب يعود لإقرار قوانين تحد من مشاركة بعض السياسين من المعارضين، لذا نجدهم حالياً ينتظرون تعديل بعض القوانين حتى يتمكنوا من المشاركة السياسية سواء بالتصويت أو الانتخاب.

إن الأيام حبلى بالمفاجآت الصادمة لمعرفة من كان يقود المعارضة بالسر، لأن التوجهات بانت اختلافها بين المعارضين، لذا سوف تظهر الأمور غير المعلومة للشارع السياسي.

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من صفات السياسي الناجح أن يكون قريبا من نبض الشارع وصريحا، ويتميز بالصبر وعدم الانفعال، ويتصف بالاستماع، واختيار الوقت المناسب ليعبر عن وجهة نظره، ولا يتأثر برأي الآخرين بسهولة.

