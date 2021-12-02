تسريع العودة الكاملة للمدارس

آراء

مع تحسن الحالة الصحية في البلاد وإعلان وزارة الصحة بان الامور الصحية في الكويت أصبحت على ما يرام صار واجبا ان يقوم المعنيون بالعملية التعليمية باصدار قرار من شأنه ان يقضي بعودة الدوام المدرسي الكامل ورجوعه الى سابق عهده قبل «كورونا».

لقد صار ابناؤنا مع ذلك الدوام النصفي اشبه بنصف متعلمين فقد تم ضغط المناهج التعليمية والدراسية بشكل اضحى التلميذ معه يعاني من تخمة دراسية وزيادة في عدد الحصص والواجبات وزيادة في اعداد الدروس المقررة، وبالتالي عدم استطاعة التلميذ اللحاق بالدروس اليومية الكثيرة والتي تتضاعف على كاهل التلاميذ دون جدوى علمية واضحة.

إن المعلمين في المدارس اصبح كل همهم الانتهاء من الخطة الدراسية المتراكمة والجداول الدراسية والموضوعات العلمية المقررة دون النظر الى قياس مدى استيعاب الطلاب من عدمه، وبالتالي انعكس ذلك على ضعف واضح في مستوى الطلاب والتلاميذ علميا.

ولاشك أن وزارة التربية هي الوزارة المنوط بها العمل بكل ما هو في صالح العملية التعليمية في الكويت، لذا فانها قادت مسيرات ناجحة وقرارات صائبة، بقيادة معالي وزير التربية الذي تحمل المسؤولية ورهن مستقبله السياسي نظير قرارات قوية اعادت المدارس في مواعيدها خوفا على مستقبل ابنائنا وبالتوازي مع الحرص والخوف على الابناء من الاصابات متخذا الاجراءات والقرارات الوقائية التي تحمي ابناءنا، لكن وبعد ان خطونا خطوات نجاح واسعة في العودة النصفية صار لزاما على وزارة التربية أن تصدر قراراتها بالعودة الكاملة المنتظمة الى الصفوف الدراسية حفاظا على مستقبل ابنائنا.

حفظ الله الكويت وأميرها وأهلها من كل مكروه.

