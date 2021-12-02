أرسنال يبحث عن الفوز في «مسرح الأحلام»

دوليه

يأمل أرسنال، وبعدما نفض غبار الخسارة برباعية أمام ليفربول بفوزه على نيوكاسل 2-0 السبت الماضي، في متابعة نغمة الانتصارات في رحلة محفوفة بالمخاطر إلى مسرح الأحلام في «أولد ترافورد» لمواجهة مان يونايتد اليوم ضمن المرحلة 14 في الدوري الانكليزي.

ويدرك رجال المدرب الإسباني ميكيل أرتيتا الذي يحتلون المركز الخامس مع 23 نقطة مرارة الواقع الذي يمر به فريق «الشياطين الحمر» القابع في المركز الثامن مع 18 نقطة، متأخراً بفارق 12 نقطة عن المتصدر تشلسي، إلاّ أن ذلك لا يضمن لهم الفوز أمام فريق جريح يريد أن يقوم بردّ فعل.

ويعتبر حارس «المدفعجية» آرون رامسدايل ضمانة الفريق بعدما حافظ على نظافة شباكه للمرة السادسة في 10 مباريات في الدوري هذا الموسم. واستعاد أرسنال توازنه بعد بداية سيئة شهدت خسارته مبارياته الثلاث الأولى، فحقق 5 انتصارات في مبارياته الست الأخيرة في مختلف المسابقات، منها 4 توالياً قبل السقوط برباعية أمام ليفربول.

من ناحيته، منح التعادل أمام تشلسي 1-1 في مباراة بدأها النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو على دكة البدلاء قبل أن يشارك في الشوط الثاني، فريق يونايتد جرعة ثقة هو بأمس الحاجة إليها، حيث اكتفى بفوز واحد في مبارياته الثماني الأخيرة في الدوري.

كانت هذه المباراة الاولى ليونايتد بقيادة لاعبه السابق مايكل كاريك في الدوري منذ إقاله النرويجي أولي جونار سولشاير لسوء النتائج، والذي سيتخلى بدوره عن مهامه لصالح الألماني رالف رانغنيك بعدما اعلن النادي تعاقده مع مدرب لايبزيغ الألماني السابق موقتاً حتى نهاية الموسم الحالي، على أن يشغل لاحقاً منصباً استشارياً لمدة عامين.

وكان كاريك نجح في اختباره الأول عندما قاد يونايتد إلى الفوز على فياريال الاسباني 2-0 في عقر دار الأخير في المسابقة القارية الأم الثلاثاء الماضي وضمن بطاقة التأهل إلى ثمن النهائي وصدارة مجموعته. ويلعب اليوم أيضا توتنهام مع برنتفورد.

