يوفنتوس استعاد توازنه

دوليه

استعاد يوفنتوس توازنه وتغلّب على مضيفه ساليرنيتانا بهدفين نظيفين سجلهما الأرجنتيني باولو ديبالا (21) والإسباني ألفارو موراتا ليرتقي فريق السيدة العجوز للمركز السابع برصيد 24 نقطة، أول من أمس، في افتتاح مباريات المرحلة 15 من الدوري الإيطالي. وكان يوفنتوس سقط في الجولة السابقة أمام أتالانتا على أرضه بهدف دون رد،

وفي مباراة أخرى سجل الكرواتي ماريو باساليتش ثلاثة أهداف وقاد فريقه أتالانتا للفوز على ضيفه فينيتسيا 4-0. وحقق باساليتش “هاتريك” في الدقائق 7 و12 و67، فيما أضاف الهولندي تون كوبماينرز الثالث في الدقيقة 57. وعزز أتالانتا مركزه الرابع برصيد 31 نقطة، وضيق الخناق على إنتر حامل اللقب الثالث مع نفس عدد النقاط، ومتأخراً بفارق نقطة عن الوصيف ميلان. ويتصدر نابولي الترتيب مع 35 نقطة.

وفي مباراة ثالثة، فاز فيورنتينا على ضيفه سمبدوريا 3-1. ورفع فيورنتينا رصيده إلى 24 نقطة في المركز السادس، فيما تجمد رصيد سمبدوريا عند 15 نقطة في المركز الخامس عشر، متقدماً بفارق الأهداف عن فينيتسيا.

وافتتح مانولو غابياديني التسجيل للضيوف بعد مرور ربع ساعة قبل أن يرد الاسباني خوسيه ماريا كاليخون بهدف التعادل (23)، ثم منح الصربي دوجان فلاهوفيتش التقدم لأصحاب الأرض (32) رافعا رصيده الى 12 هدفاً وعزز صدارته لترتيب الهدافين. واختتم ريكاردو سوتيل التسجيل لفيورنتينا في الدقيقة 45.

وفي مباراة أخرى تعادل فيرونا مع كالياري من دون أهداف.

