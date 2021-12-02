بافاريا توصد أبوابها أمام الجماهير

دوليه

تعتزم مقاطعة بافاريا الألمانية إقامة المباريات خلف أبواب موصدة مجدداً بسبب فيروس كورونا بحسب ما أعلن الرئيس التنفيذي الإقليمي البافاري ماركوس سودر أول من امس.

وسيتوجب على بايرن ميونيخ متصدر الدوري الألماني، على غرار جميع الأندية البافارية، أن يخوض مبارياته خلف أبواب موصدة بوجه الجماهير مرة أخرى، بسبب الإجراءات الجديدة لمكافحة فيروس كورونا وذلك بحسب ما أعلن الرئيس التنفيذي.

وبعدما خاض لايبزيغ مباراته السبت الماضي من دون جماهير، ومع إعلان فرايبورغ وشتوتغارت أنهما مع الإغلاق، من المرجح أن يتخذ «بوندسليغا» هذه الخطوة ليصبح أوّل دوري أوروبي من الدوريات الخمس الكبرى يعيد إغلاق الملاعب أمام المتفرجين بسبب تداعيات كورونا. وقال سودر الذي ناشد السلطات المحلية بحظر دخول الجماهير إلى الملاعب على الصعيد الوطني، إن بافاريا ستتولى زمام المبادرة بغض النظر عن أي شيء، مؤكداً «هناك طرق مختلفة ولكن إذا لم نتخذ قرارًا (خوض المباريات خلف أبواب موصدة) على الصعيد الفيدرالي، فإن بافاريا ستفعل ذلك بمفردها».

وتابع عقب اجتماع للحكومة وقادة الأقاليم «يتفق الجميع على أنه يجب القيام بشيء ما في كرة القدم» في إشارة إلى الانتقادات الواسعة التي طالت اقامة ديربي الراين بين كولن وبوروسيا مونشنغلادباخ (4-1) السبت بحضور 50 ألف متفرج. وفشل المجتمعون أول من أمس في الاتفاق على قرار إقفال الملاعب بوجه الجماهير، على أن يتخذوا قرارهم النهائي اليوم.

وأكد سودر انه بحكم الواقع ستتخذ الاجراءات المناسبة للعودة لإقامة المباريات من دون جماهير في بايرن ميونيخ، من دون تحديد موعد.

وأضاف «لا يوجد قرار نهائي بعد» بشأن العودة لإقامة المباريات من دون جماهير في جميع أنحاء البلاد، ولكن «إذا أغلقنا أسواق عيد الميلاد، فلن يكون من المعقول أن نرسل 15.000 أو 18.000 شخص (لحضور مباراة) كرة القدم».

