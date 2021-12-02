فينيكس هزم غولدن ستايت

دوليه

تخطّى فينيكس صنز إصابة مبكرة لنجمه ديفن بوكر وحقق فوزه السابع عشر توالياً أول من أمس في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين، بأفضل طريقة على حساب ضيفه غولدن ستايت ووريرز 104-96، فتساوى معه في صدارة الترتيب العام.

وفي موقعة منتظرة في الدوري بين أفضل فريقين هذا الموسم (18 فوزاً و3 خسارات)، نجح لاعبو فينيكس في إغلاق المنافذ الهجومية لموزع غولدن ستايت ونجمه ستيفن كوري (12 نقطة).

كما نجح فينيكس في إيقاف سلسلة من سبعة انتصارات متتالية لغولدن ستايت الباحث عن العودة إلى منصات التتويج. لكن فينيكس خسر نجمه بوكر في الربع الثاني بعد تعرضه لاصابة عضلية بفخذه.

وفي ظل غياب بوكر، حمل الموزع المخضرم كريس بول العبء على كتفيه، ليقود فينيكس في الشوط الثاني. أنهى المباراة مع 15 نقطة و11 تمريرة حاسمة و6 متابعات.

وكان لاعب الارتكاز دي أندري إيتون أفضل مسجل لدى صنز مع 24 نقطة و11 متابعة. وحصد فينيكس الفوز بفضل ادائه الدفاعي، خصوصاً في الربع الأخير حيث تفوّق 24-18.

