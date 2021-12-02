قطر احتضنت «العرب»

دوليه

أبدعت قطر كعادتها ونالت أول من أمس إشادة كبيرة نتيجة حسن التنظيم وروعة العروض التي قدمتها خلال حفل افتتاح بطولة كأس العرب 2021 في نسختها العاشرة والتي تستضيفها الدوحة حتى 18 ديسمبر الجاري.

وكانت الكويت حاضرة في حفل الافتتاح من خلال عزف السلام الوطني إلى جانب الأناشيد الوطنية للدول العربية الشقيقة، فيما تفاعلت الجماهير الحاضرة في ستاد البيت المونديالي مع إطلالة الفنان الراحل عبدالحسين عبدالرضا من خلال تقنية الهولوغرام، وهو الأمر الذي يجسد المكانة الكبيرة التي يتمتع بها الفنان الكويتي الراحل على الصعيد العربي. وكان أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أعلن افتتاح البطولة متمنيا لجميع المنتخبات التوفيق ومرحبا بهم في الدوحة، قائلا «بسم الله وعلى بركة الله أعلن افتتاح بطولة كأس العرب FIFA قطر 2021، متمنيًا لجميع المنتخبات التوفيق. وأهلًا بجميع العرب في دوحة العرب». فيما قال رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» جاني انفانتينو الذي شارك في الحفل «باللغة العربية»: «أهلا وسهلا قطر بيت الوحدة قطر بيت العالم العربي اليوم وبيت العالم كله غدا لنكن أمة واحدة عائلة كرة قدم واحدة دعونا نلعب كرة قدم ونستمتع معا». وشهد الحفل الكثير من الفقرات الفنية والموسيقية التي تحكي إبداع وفنون وتراث العرب عبر الأجيال وتم خلاله استخدام أحدث وسائل التكنولوجيا السمعية والبصرية في تناغم فريد أبهر الجميع جسد حضور الفنانين الراحلين عبدالحسين عبدالرضا وسعيد صالح. وربط العرض الفني والموسيقي الماضي بالحاضر والمستقبل في دعوة إلى عودة الحضارة العربية ولم شمل الشعوب العربية والوحدة الذي يرجوها كل عربي. ويعد افتتاح كأس العرب قطر 2021 ايذانا بجاهزية ستاد البيت الصرح المونديالي الذي تبلغ طاقته الجماهيرية 60 ألف مقعد والذي سيشهد خمس مباريات في بطولة كأس العرب من بينها المباراة النهائية في 18 ديسمبر بالتزامن مع احتفالات قطر بيومها الوطني. وأعرب حسن عبد الله الذوادي، الأمين العام للجنة العليا للمشاريع والإرث، عن فخره بتدشين ستادي البيت و974 في أول أيام منافسات كأس العرب، لافتاً إلى مكانة ستاد البيت باعتباره أيقونة معمارية تُجسد الثقافة العربية وتاريخها الأصيل، فيما يعكس ستاد 974 الاستدامة والابتكار في تشييد المرافق الرياضية. وأكد الذوادي بأن الستادين الجديدين سيحظيان بإعجاب عشاق كرة القدم المتوقع قدومهم إلى قطر العام المقبل لحضور منافسات بطولة كأس العالم المرتقبة. من جانبه أشاد ناصر الخاطر، الرئيس التنفيذي لبطولة كأس العالم 2022، بالأجواء الاحتفالية التي عمّت أرجاء ستاد البيت في حفل افتتاحه قبيل انطلاق مباراة قطر والبحرين، مشيراً إلى إعجابه بحماس الجماهير وشغفهم بدعم منتخباتهم في منافسات البطولة. وأكد الخاطر أن هذه الاحتفالات والأجواء الحماسية تقدم للجماهير لمحة عن التجربة الفريدة التي تنتظرهم عند عودتهم إلى مدرجات الستادات بعد عام من الآن، لتشجيع منتخباتهم المفضلة المشاركة في مونديال قطر 2022. ورحب الخاطر بالجماهير العربية، وتمنى التوفيق والأداء الجيد للمنتخبات المشاركة.

