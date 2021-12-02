ممثل صاحب السمو: القطريون أبهروا العالم بعلو همتهم وتميز قدراتهم

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شارك ممثل صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ حمد جابر العلي في الافتتاح الرسمي لبطولة كأس العرب 2021 والمقامة في العاصمة القطرية الدوحة، وذلك تلبية لدعوةٍ من سمو الشيخ تميم بن حمد أمير دولة قطر الشقيقة.

وقد نقل نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع خلال حضوره حفل الافتتاح تحيات وتقدير صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد، وسمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد، وسمو الشيخ صباح الخالد رئيس مجلس الوزراء الى سمو الشيخ تميم بن حمد أمير دولة قطر الشقيقة. وأشاد الشيخ حمد جابر العلي بما حققته قطر من تقدم وتطور، جعل منها محطاً للأنظار ومضرباً للأمثال، في كيفية القيادة والعمل على تحقيق مفهوم النهضة الشاملة، «والتي نشهد اليوم آثارها، من إنجازات تعكس عمق الرؤية، وحنكة التخطيط، والسعي إلى تحقيق الأهداف المنشودة وجني ثمار النجاح، بسواعد أبناء الشعب القطري الذين أبهروا العالم بعلو همتهم وتميز قدراتهم، وها هم اليوم أشقاؤهم من الرياضيين من شباب الوطن العربي يشاركونهم فرحة هذا التجمع الرياضي ويبادلونهم أصدق مشاعر المودة والإخاء».

كما أبدى الشيخ حمد جابر العلي سعادته بما شاهده من منشآت رياضية حديثة ومتطورة، واستعدادات فنية وإدارية كبيرة، والتي تأتي استعداداً لاستضافة دولة قطر الشقيقة للحدث الرياضي الدولي الأهم وهو « كأس العالم 2022» مؤكداً أن هذه الاستضافة تعد إنجازاً مهماً يسجل لدول المنطقة كافة، ويسهم في تحقيق النهضة والتطور والارتقاء للحركة الرياضية العربية.

وفي ختام فعاليات حفل الافتتاح عبر ممثل صاحب السمو عن خالص شكره وتقديره وامتنانه لدولة قطر قيادة وحكومةً وشعباً على ما لقيه والوفد المرافق له من حفاوة وتكريم وحسن استقبال، سائلاً المولى -عز وجل- لدولة قطر الشقيقة وشعبها الكريم دوام التقدم والرفعة والازدهار في ظل القيادة الحكيمة لسمو الشيخ تميم بن حمد.

