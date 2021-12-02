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دوليه

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الإمارات تخطت سورية بصعوبة


اقتنص المنتخب الإماراتي فوزاً صعباً ومهماً من نظيره المنتخب السوري بهدفين مقابل هدف في إطار الجولة الأولى من مباريات المجموعة الثانية ضمن بطولة كأس العرب.
وأقيمت المباراة مساء الاول من امس على ملعب «974» في العاصمة القطرية الدوحة، واستهل المنتخب الإماراتي المباراة بقوة مسجلاً هدفين في الشوط الأول عن طريق كايو في الدقيقة 24 وعلي صالح في الدقيقة 30.
وفي الشوط الثاني استفاق المنتخب السوري وكان الأخطر والأكثر فرصاً وتمكن ورد السلامة لاعب وسط منتخب نسور قاسيون من تضيق الفارق بإحرازه أول أهداف منتخب بلاده في البطولة في الدقيقة 60. وحصد المنتخب الإماراتي الفوز وأول ثلاث نقاط له في البطولة فأصبح في المركز الثاني على لائحة ترتيب منتخبات المجموعة الثانية خلف المنتخب التونسي الذي استهل مشواره في البطولة بالتغلب على شقيقه المنتخب الموريتاني 5-1.


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