شكراً لقطر.. وآخ يا اتحاد القدم؟

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من شاهد حفل افتتاح بطولة كأس العرب بكرة القدم تأسف بشدة على ان تكون الكويت خارج هذه البطولة بسبب سوء ادارتها للعبة منذ سنوات قريبة لم نستطع ان نتأهل لهذه البطولة والظاهر كان الافضل ان تلعب البطولة بكل الدول العربية من غير تصفيات التي اخرجتنا منها بجدارة.... فشكرا لاتحاد الكرة الكويتي وشكرا لمن كان وما زال يدعمهم...

أما رأيي بالبطولة فأعتقد ان التقييم الان صعب حيث لم تلعب بعض الدول مباراتها الاولى الى وقت اعداد هذه المقالة... الا انني وآسف على هذا الشعور نحو بطولة كنت وما زلت اقول فاشلة حالها حال بقية البطولات العربية الاخرى لانني ارصد بها اخطاء كبيرة سواء بالتحكيم او التحيز لدولة عن اخرى ناهيك ايضا من الحساسية الزائدة بين الجماهير وذلك لاسباب سياسية وليست بالرياضية، وإن شاء الله تنجح هذه البطولة بعد ان اعترف بها الاتحاد الدولي بحضور رئيسها والقاءه كلمة بالافتتاح. ولكن يجب ان نقول قولة حق للشقيقة قطر التي لم تنس الكويت منذ بداية البطولة خصوصا بالافتتاح في عرضها للفنان الكبير المرحوم عبدالحسين عبدالرضا بتقنية اليلوغرام بطريقة مبدعة لم يتوقعها احد وهي التي تملك فنانين من الطراز الاول مثل السليطي وغيره فكانت ضربة موجعة لاهل الكويت وهم يشاهدون هذا النجم يمثل العرب والقطريين في حفل الافتتاح وايضا الاستعانة ببعض الموسيقى والاغاني الكويتية القديمة والحديثة بالاضافة الى عزف النشيد الوطني بعد النشيد القطري مباشرة واستذكر معلق الحفل ما قام به المغفور له الشيخ صباح الأحمد رحمه الله خلال الأزمة الخليجية... بالاضافة الى استضافة قطر ممثلة بالقنوات والبرامج الكويتية والمحللين ايضا في تغطية فعاليات البطولة.... ولا نعلم ما هو القادم بشأن الكويت.... فشكرا يا قطر الخير على وفائكم للكويتيين وعسى الله لا يفرقنا ونرجع مرة اخرى لهذه الدورات بشرط اذا تغير كل اعضاء الاتحاد الحالي لكرة القدم ..... والله من وراء القصد.

