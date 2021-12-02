كاظمة ينشد «النصر».. و«دربي» في العاشرة

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يسعى كاظمة إلى تحقيق فوزه الثالث على التوالي في الدوري الممتاز عندما يلتقي النصر اليوم ضمن الجولة الثالثة من المسابقة والتي تشهد اليوم أيضاً مباراة الفحيحيل مع الشباب في «دربي» المنطقة العاشرة. وتستكمل الجولة غداً بلقاءي التضامن مع اليرموك والعربي مع السالمية على أن تختتم السبت بمواجهة منتظرة بين القادسية والكويت.

ويدرك البرتقالي أن انتصاره اليوم يعني انفراده بالصدارة انتظاراً لنتيجة مباراة القادسية والكويت اللذين يشاركانه الصدارة برصيد 6 نقاط لكل منهم، وحقق كاظمة الفوز في الجولة الأولى على الفحيحيل بهدف دون رد، ثم انتصر على اليرموك بنتيجة 3-1، ولا شك أن الفوز بمباراتين منح لاعبي الفريق دفعة معنوية كبيرة ستزداد في حال تخطي عقبة النصر اليوم.

ويملك الصربي داركو نيستروفيتش مدرب كاظمة الأوراق الرابحة لتحقيق الفوز خصوصاً في خط الهجوم الذي يضم الثلاثي الشاب: شبيب الخالدي وعمر الحبيتر وبندر بورسلي بالإضافة إلى المحترفين البرازيلي ادواردو والأردني أحمد عرسان ومايكون سانتا وعماد عزى.

في المقابل، يملك النصر 4 نقاط من الفوز على السالمية 3-2 في الجولة الأولى، والتعادل مع الفحيحيل 0-0 في الثانية.

ونال مدرب الفريق سلمان عواد إشادة كبيرة بعد أن قلب الفريق تخلفه بهدفين في الجولة الأولى أمام السالمية إلى الفوز 3-2، لكن الفريق لم يقدم العرض المنتظر في اللقاء الثاني أمام الفحيحيل الذي فشل في تسجيل أي هدف في أول جولتين وتنتظره اليوم مباراة صعبة أمام جاره الشباب.

ويملك الفحيحيل نقطة واحدة في حين يبحث الشباب عن نقطته الأولى بعد الخسارة أمام السالمية 0-2 وأمام القادسية بالنتيجة ذاتها.

