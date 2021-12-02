الكويت والقادسية يلتقيان كاظمة والجهراء في «الطائرة»

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يخوض الكويت مواجهة قوية أمام كاظمة في 07:30 مساء اليوم ضمن الجولة السابعة من دوري الدرجة الممتازة للكرة الطائرة والتي تشهد لقاءين آخريين يجمعان القادسية مع الجهراء في 05:30 مساء، وتقام المباراتان على صالة الاتحاد في مجمع الشيخ سعد العبدالله الرياضي، فيما يلعب العربي مع برقان في 06:00 مساء على صالة القادسية. ويتصدر القادسية الترتيب بـ 5 انتصارات دون هزيمة في المركز الأول برصيد 12 نقطة، يأتي بعده كاظمة 4 انتصارات وهزيمة بـ 13 نقطة، ثم الكويت 4 انتصارات وهزيمة أيضا بـ 12 نقطة، ثم برقان 6 نقاط من انتصارين و3 هزائم ، والجهراء 5 نقاط من انتصار و4 هزائم، ثم العربي3 نقاط من انتصار و4 هزائم وأخيراً التضامن 3 نقاط من انتصار و5 هزائم.

ويطبق النظام الدولي لاحتساب النقاط في البطولة إذ يحصل الفائز بنتيجة 3-0 أو 3-1 على النقاط الثلاث كاملة مقابل لاشيء للمهزوم، فيما يحصل على نقطتين في حال الفوز 3-2 مقابل نقطة للخاسر، وينص النظام الجديد أيضاً على أن المتصدر من يحقق أكبر عدد من الانتصارات بغض النظر عن النقاط المحققة، فيما يتم اللجوء إلى النقاط في حال تساوى فريقان في عدد الانتصارات.

ويسعى كاظمة إلى وضع حد لهزائمه امام الكويت إذ سقط البرتقالي أمام نظيره في المواجهات العشر الأخيرة بينهما. وعانى الكويت الذي تراجع مستواه في الموسم الحالي عما كان عليه في الموسم الماضي، الأمرين لعبور الجهراء في الجولة الماضية بثلاثة اشواط مقابل اثنين، فيما حقق كاظمة انتصارا سهلا على التضامن بثلاثة أشواط نظيفة.

وفي المباراة الثانية يأمل القادسية في مواصلة تحقيق الانتصارات والاستمرار في اعتلاء صدارة البطولة، كما انه يبحث عن الثأر من الجهراء الذي هزمه في بطولة كأس الاتحاد، في المقابل يريد الجهراء تكرار انتصاره واثبات قدرته في الفوز على اقوى الفرق. وفي المباراة الاخيرة تتساوى الفرصة أمام العربي وبرقان لتحقيق انتصار جديد في البطولة.

