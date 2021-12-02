السالمية تفوّق على القرين في «اليد»

محلية

حقق السالمية انتصارا صعبا على القرين 37-35 في اللقاء الذي جمعهما أول من أمس في ختام الجولة الحادية عشرة من دوري الدرجة الممتازة لكرة اليد والتي شهدت فوزا عريضا لبرقان على العربي 31-18.

وبعد انتهاء الجولة الـ 11 والتي ستشهد البطولة بعدها توقفا طويلا لأفساح المجال أمام المنتخب من اجل التحضير للمشاركات المقبلة، يتصدر الكويت الترتيب وحيداً بـ 22 نقطة من 11 انتصاراً دون أي هزيمة، يأتي بعده القادسية 14 نقطة، والسالمية 13 نقطة، وبرقان 12 نقطة، وكاظمة 11 نقطة، والفحيحيل 10 نقاط، ثم العربي 4 نقاط، وأخيراً القرين نقطتين.وتقام البطولة بنظام الدوري من 3 أقسام على أن يحقق اللقب من يجمع أكبر قدر من النقاط.

وفي المباراة الأولى تمكن السالمية من العودة إلى طريق الانتصارات بعد أن سقط في الجولتين الماضيتين ليتراجع عن مركز الوصافة لحساب القادسية. وقدم السماوي عرضاً لافتا أمام القرين الذي وقف نداً لخصمه قبل أن ينهزم بصعوبة في اللحظات الأخيرة من اللقاء. وفي المباراة الثانية عمق برقان جراح العربي والحق به الهزيمة السادسة على التوالي ليبقى الأخضر في المركز قبل الأخير.

