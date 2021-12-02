الطريجي لإطلاق أسماء اللاعبين على الملاعب والصالات الرياضية

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تقدم النائب د. عبدالله الطريجي باقتراح برغبة في شأن إطلاق أسماء اللاعبين الذين حققوا إنجازات لدولة الكويت بالفوز بالبطولات الجماعية والميداليات على الملاعب والصالات الرياضية أو على مداخل بوابات ستاد جابر أو الملاعب الرياضية في المناطق السكنية، مع وضع صورة اللاعب ونبذة مختصرة عن سيرته الذاتية. وأضاف أن اقتراحه يتضمن كذلك قيام وزارة التربية والهيئة العامة للرياضة بوضع الشروط والضوابط لاختيار اللاعبين الذين حققوا هذه الإنجازات. وأشاد الطريجي بما حققه الرياضيون في مختلف الألعاب الجماعية والفردية وإحرازهم الكثير من الإنجازات والبطولات والدورات ومنهم الجيل الذهبي في لعبة كرة القدم الذي تمكن من الوصول إلى نهائيات بطولة كأس العالم عام 1982.