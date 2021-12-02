«الفتاة» بطل «قوى السيدات»

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انتزع نادي الفتاة المركز الأول في البطولة التنشيطية الأولى لألعاب القوى للسيدات التي أقيمت على مضمار نادي كاظمة، بعدما جمع 173 نقطة، وجاء نادي سلوى الصباح بالمركز الثاني بـ 165 نقطة، فيما جاء الكويت بالمركز الثالث بعدما جمع 105 نقاط، وحل الساحل رابعا (30 نقطة)، ونادي فتيات العيون في المركز الخامس (15 نقطة). وشهدت البطولة التنشيطية التي امتدت على مدار يومين منافسات قوية بين اللاعبات في مختلف المسابقات، وتمكنت العداءة مضاوي الشمري (من نادي سلوى الصباح) من الظفر بالميدالية الذهبية الثانية بعد فوزها في سباق 200 متر عدو، فيما حصدت فجر مندني (الكويت) «ذهبية» اطاحة المطرقة، وتفوقت أمل الرومي (الفتاة) في سباق 1500 متى عدو لتحرز المركز الأول، وفي سباق 100 متر حواجز جاءت أمينة المرحوم (الفتاة) بالمركز الأول، فيما فازت لولوة العسكر (الفتاة) في سباق 5000 متر، وفي الوثب الطويل جاءت مريم مال الله (الفتاة) أولا، فيما كان المركز الأول في دفع الجلة من نصيب إيمان الزنكوي (الفتاة). من جهته، أكد رئيس مجلس إدارة اتحاد ألعاب القوى سيار العنزي أن البطولة نجحت بدرجة كبيرة؛ نظرا للمشاركة الايجابية للأندية الخمسة، والأرقام الجيدة التي حصدتها اللاعبات في مختلف المنافسات، مضيفا «نأمل أن تشهد الفترة المقبلة مشاركة أندية أكثر، مما يرفع من مستوى المنافسة بين اللاعبات، ويسهم بالارتقاء بالمستوى الفني». وتابع: «سندعم كافة الأندية التي تبدي رغبتها في المشاركة في ألعاب القوى النسائية»، مشيدا بالدور المميز لرئيسة لجنة رياضة المرأة في اللجنة الأولمبية الكويتية فاطمة حيات، وحرصها على تطور النشاط الرياضي النسائي بشكل عام، وألعاب القوى للسيدات على وجه الخصوص.

من جانبها، باركت فاطمة حيات لنادي الفتاة حصوله عل المركز الأول، متمنية التوفيق لجميع الأندية في البطولات المقبلة، وقالت: «نشكر اتحاد ألعاب القوى على حسن التنظيم ونأمل بمزيد من الدعم والاهتمام ببطلات الكويت في مختلف المسابقات»، مؤكدة أن نجاح البطولة يعد نجاحا للجميع، ودافع لبذل مزيد من الجهود وصولا إلى أفضل المستويات.

