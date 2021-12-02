هيمنة قدساوية في «الألعاب المائية»

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توج القادسية بدرع التفوق العام لكرة الماء للمرة السادسة في تاريخه بعدما أحرز 11 نقطة في مختلف بطولات اللعبة ليضيف الأصفر تفوق كرة الماء إلى درع التفوق للسباحة ليصبح رصيده في كأس التفوق العام للألعاب المائية 30 نقطة. وأشاد مدير الألعاب المائية فيصل أبو الحسن بالمستويات المميزة التي قدمها سباحو الأصفر ولاعبو كرة الماء لهذا الموسم مما أهلهم للحصول على درعي التفوق للعبتين مشيداً كذلك بلاعبي الغطس بالنادي ومهديا درعي التفوق إلى جماهير النادي المحبة والوفية، مضيفاً أن نادي القادسية أتم تعاقده مع المحترف الصربي سردجان فوكسانوفيتش لتمثيل الفريق العمومي لكرة الماء الموسم المقبل. وأكد أبو الحسن أن القائمين على ألعاب ماء القادسية بمختلف الأجهزة الادارية والفنية والطبية بذلوا مجهوداً كبيراً من خلال العمل المتواصل والدؤوب في سبيل تحقيق المزيد من البطولات التي تضاف إلى خزائن القلعة الصفراء خاصة في ظل تربع نادي القادسية على زعامة الألعاب المائية كونه الأكثر حصداً في مجمل البطولات المختلفة.

