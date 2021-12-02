«سوبر هواة الكرة» غداً

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تقام عند الساعة الـ 7:30 من مساء يوم غد مباراة كأس السوبر لرابطة هواة كرة القدم، والتي تجمع بين فريقي بوكا جونيورز وسوكر الجسار على ملاعب مركز أجيال بجمعية الاصلاح في منطقة الروضة وذلك برعاية النائب د. حمد المطر وحضور مدير الهيئة العامة للشباب مشعل الربيّع. ويسبق الحدث الرئيسي اقامة مباراة استعراضية بين فريقي برنامج «الديربي» وبرنامج «ون تو» على درع قناة «atv». وكشف رئيس رابطة هواة كرة القدم عمر الانصاري عن وجود بعض المفاج?ت والجوائز للجماهير الحاضرة لهذا المهرجان الذي تم الاعداد له منذ أشهر. وتقدم الانصاري بالشكر للنائب المطر ومشعل الربيّع والرعاة وهم: شركة زين للاتصالات، بنك بوبيان، اتس سبورتس، مبخر، سيليبر 8، نماء الخيرية، ومركز ريجيمي على دعمهم ورعايتهم لهذا المهرجان.

