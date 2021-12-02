فهد الناصر يرعى مهرجان اعتزال يعقوب عيسى

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أكد رئيس اللجنة الاولمبية الشيخ فهد ناصر الصباح انه لا يتوانى عن دعم الرياضة والرياضيين ولا سيما اللاعبين السابقين الذين خدموا الرياضة الكويتية،جاء ذلك خلال استقبال الشيخ فهد بمكتبه في مقر اللجنة لاعب منتخب كرة اليد السابق يعقوب عيسي بمناسبة مهرجان اعتزاله الذي سيقام تحت رعاية رئيس اللجنة الاولمبية خلال لقاء أزرق اليد مع نظيره البحريني ضمن دورة الالعاب الخليجية الثالثة التي تستضيفها الكويت خلال الفترة من 9 الى 19 يناير المقبل. وتمنى الشيخ فهد الناصر التوفيق لعيسى في حياته المسقبلية ومواصلة العمل في المجال الرياضي لنقل خبراته الى الاجيال المقبلة. من جانبه ابدى اللاعب المعتزل سعادته لموافقة الشيخ فهد الناصر على رعايته مهرجان اعتزاله، مشيرا الى ان دعم رئيس اللجنة الاولمبية ليس مستغربا عليه.يذكر ان عيسي بدأ حياته الرياضية في نادي خيطان بالمراحل السنية وصولا للفريق الاول وختم مسيرته الرياضية لاعبا في نادي الكويت.