الهملان: تخصيص مبنى نادي الشباب القديم مقراً لبرقان

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أعلن رئيس نادي برقان هملان الهملان عن تخصيص مبنى نادي الشباب القديم مقراً لنادي برقان على أن يُوقع العقد رسمياً الأحد المقبل. وتوجه الهملان بالشكر والتقدير إلى مدير الهيئة العامة للرياضة حمود فليطح، ونائبه لشؤون الرياضة التنافسية د. صقر الملا على جهودهما في تخصيص مقر للنادي، وتذليل جميع العقبات والصعاب التي تواجه لاعبي ومدربي واداريي النادي. وقال الهملان: «أتوجه بالشكر كذلك الى رئيس وأعضاء مجلس ادارة نادي الشباب وعلى راسهم اخي العزيز د. مناحي العازمي على تعاونهم وموافقتهم على تخصيص المقر القديم لنادي برقان». وأضاف: «كما نشكر رئيس نادي الكويت خالد الغانم في دعمه الدائم، سواء في تخصيص المقر، أو بالموافقة على إعارة لاعبي الأبيض في جميع اللعبات لنادي برقان»، مشيراً إلى أن تخصيص مقر دائم لنادي برقان سيلقي بآثاره الإيجابية على جميع اللعبات في المستقبل القريب، في ظل التطور الذي يشهده النادي، بظهوره بمستوى جيد في الدوري الممتاز لكرة السلة واليد، والطائرة وطموحه في تأهل فريق القدم الى دوري الدرجة الممتازة. وختم الهملان: «لا يفوتني ان ابارك الى اعضاء مجلس الادارة وجميع منتسبي ومحبي نادي برقان على هذا القرار».