التوسُّع في الحوار الوطني!

الاخيرة

أتى الحوار الوطني بادرةً كريمةً من سمو أمير العفو الشيخ نواف الأحمد - حفظه الله ورعاه - وكان بالإمكان استثمارها والتوسع فيها لطرح كل المشاكل والمعوّقات التي تعرّض لها البلد في مرحلة ما بعد الاستقلال الأول (1961) أو الاستقلال الثاني (1991) كحال إشكاليات التخلف في مجالات الحياة المختلفة والفساد المستشري والأزمات السياسية المتواصلة وعدم خلق موارد بديلة للنفط وضرورة تعديل الدستور ليواكب متغيرات العصر.. إلخ.

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في عام 1962 وإبّان مطالبات قاسم وبدايات التحوّل الحضاري في الكويت، عُقدت «اجتماعات المجلس التأسيسي» - التي هي بمثابة حوار وطني راق - شارك فيها رجال دولة من الحكم ومن الشعب وتم التوصل لـ «عَقْدٍ اجتماعيّ» بين الحاكم والمحكوم يسمى «الدستور» لينظم الحياة السياسية في البلد، هذا الحوار الوطني الموسَّع تكرر في مؤتمر جدة في أكتوبر 90 وتمخَّض عنه إعادة العمل بمجلس الأمة بدلاً من المجلس الوطني وكان هذا مطلب القوى السياسية الكويتية.

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وسبق أن كتبت وأثنيت على تجربة عربية رائدة في الحوار الوطني هي تجربة اليمن التي بدأت في عام 2013 تحت شعار «بالحوار نصنع المستقبل» وضمت 50% رجالاً و30% نساءً و20% شباباً بمبادرة ودعم من دول الخليج وتم خلق لجان للمصالحة وللدستور الجديد ولمعالجة القضايا المختلفة، كما خُلقت فرق عمل لرفع توصيات حول بناء الدولة الدستورية الحديثة والحكومة الرشيدة والتنمية الشاملة والمستدامة واستقلالية القضاء والجهات الرقابية وإشكاليات الحوثيين والحراك الجنوبي.. إلخ، وأعتقد أن ذلك الحوار ومخرجاته كان بإمكانه أن يصبح CHECK LIST فاعلة لإيقاف الحروب الأهلية في الأوطان العربية وحلها عن طريق الحوار بدلاً من سفك الدماء، لذلك تم إفشال مخرجاته وإشعال الحرب...

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آخر محطة:

حتى بلد بحجم الولايات المتحدة خُلقت وتكوّنت واتّحدت عن طريق حوار وطني قام به العباقرة من الآباء المؤسسين تعاملوا من خلاله بكل شفافية وواقعية مع مشاكل الدول «STATE تعني دولة لا ولاية» التي تكوّن شبه القارة الأميركية وتوصلوا للصيغة الفيدرالية المبتكرة للوحدة بعد أن اقتربت الولايات «الدول» المختلفة من إعلان استقلالها بعد التحرر من حكم الإنجليز نظراً لرفض البعض منها أن يستبدل بالتبعية

لـ «لندن» التبعية لـ «واشنطن»...

