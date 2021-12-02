شكوى للنائب العام ضد رئيس «المشروعات السياحية»

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في خطوة جديدة تبين ما أصاب شركة المشروعات السياحية من عوار ودمار تقدم المواطن طلال الدبوس بشكوى الى النائب العام اتهم فيها الرئيس التنفيذي للشركة ونائبه بإهدار المال العام واساءة استعمال السلطة والوظيفة.

وقال المواطن في شكواه: إن ما تم نشره عن وجود شبهات فساد مالي بمشروع الواجهة البحرية لنادي الكورنيش ثبتت صحته بالأدلة والوثائق والتقارير، معززاً اياها بتواريخ محددة ووقائع موثقة.

واشارت الشكوى كذلك الى ارتكاب جرائم تزوير طالت المزايدات التي تم إرساؤها على جهات بعينها من دون اكتمال الشكل القانوني والشروط الواجبة.

وطالب الدبوس في خاتمة شكواه باتخاذ جميع الاجراءات القانونية اللازمة، ومساءلة المشكو في حقهم عما ارتكبوه من مخالفات وتجاوزات.

