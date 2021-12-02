ويلز.. الطبيعة المسحورة

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لمحبي الطبيعة الجميلة لديهم فرصة رائعة لزيارة «ويلز» البريطانية، والتي ستسحرهم بلا شك بتنوع تضاريسها ومناظرها الخلابة التي تجمع بين الجبال والأنهار والبحيرات والشلالات والتلال والسواحل والمروج الخضراء الشاسعة.. كما تحوي مكونات سياحية عدة تلائم مختلف شرائح السياح.. وتجدر الإشارة إلى أن «ويلز» تقع في غرب المملكة المتحدة، والتنقل منها وإليها يستغرق ساعتين تقريباً بالقطار من وإلى لندن، وهي مقاطعة لديها ثقافتها وعاداتها الخاصة المستقلة، وأيضاً لغتها الخاصة المختلفة عن اللغة الإنكليزية نوعاً ما، وهو الأمر الذي يضيف إليها عامل جذب إضافياً. الصورة لفتاة فضلت الهروب من صخب المدينة والسكن لأيام في كوخ بالريف الويلزي كانت فيه جميع المقتنيات من عصور قديمة.