مدربة المنتخب السعودي للسيدات: هل أنا في دورتموند؟!

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أبدت الألمانية مونيكا ستاب، المدربة الجديدة للمنتخب السعودي لكرة القدم للسيدات، إعجابها بعشق المشجعين في المملكة لكرة القدم. وقالت ستاب لبوابة «سبوكس» «الشعب السعودي مهووس بكرة القدم مثل الأوروبيين».

وأضافت «في يوم وصولي كانت هناك مباراة بتصفيات كأس العالم لمنتخب الرجال، لقد تواجد 50 ألف مشجع داخل الاستاد في جدة، وكذلك الكثير من النساء والأطفال، لقد رددوا الأناشيد طوال المباراة». وتابعت «اعتقدت أنني في دورتموند أو شالكه».

وجرى تعيين ستاب لتدريب المنتخب السعودي للسيدات في سبتمبر الماضي بهدف بناء الفريق الذي سيخوض أول مباراة دولية في تاريخه العام المقبل. وكانت الرياضة النسائية محظورة في السعودية لسنوات عدة، لكن الأمير السعودي محمد بن سلمان يدعم ممارسة السيدات للرياضة. ونفت ستاب أن تكون السعودية تستغل الرياضة لإعطاء صورة إيجابية عن البلاد، رغم إدعاءات انتهاكات حقوق الإنسان. وأوضحت المدربة الألمانية «بالتأكيد السعودية ترغب في تحسين سمعتها لكن ما رأيته هنا ليس تبييض رياضي». وختمت بالقول «لا أريد أن أخوض في المزيد من الحديث بشأن السياسة ، ليست هذه مهمتي ، أنا هنا لتطوير الكرة النسائية».

