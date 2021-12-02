حذف حلقة من «The Simpsons» في هونغ كونغ

الاخيرة

حُذفَت من منصة «ديزني+» الأميركية في هونغ كونغ إحدى حلقات مسلسل الرسوم المتحركة الشهير «The Simpsons»، وهي تلك التي تزور فيها الأسرة الأميركية ساحة تيان أنمين في بكين.

وأثارت إزالة هذه الحلقة مخاوف من أن تصبح الرقابة هي القاعدة في هونغ كونغ، أسوة بما هو عليه الوضع في الصين القارية المجاورة.

وكانت «ديزني+» أُطلِقَت في هونغ كونغ بمنتصف نوفمبر الماضي، حيث لاحظ بعض المشاهدين عدم وجود حلقة من «The Simpsons»، وهي الحلقة الثانية عشرة من الموسم السادس عشر، وفيها تظهر ساحة تيان أنمين في بكين، حيث قمعت السُّلطات الصينية عام 1989 احتجاجات مؤيدة للديموقراطية.

وتظهر في الحلقة المحذوفة لافتة كُتب عليها: «في هذا الموقع، لم يحدث شيء عام 1989»، في إشارة ساخرة للواقعة.

