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هذا ما تجنيه ديمي روز من عروض الأزياء


خلال مسيرتها مع وكالات الأزياء والموضة تمكنت عارضة الأزياء ?ديمي روز? من تحقيق العديد من الأرباح على الصعيد المادي إضافة إلى إثبات نفسها ووجودها على الصعيد الفني، و صعدت إلى الصدارة بعد بلوغها سن النضج الجنسي في سن 18 عاماً، وقد جمعت رصيداً مصرفياً رائعاً اعتباراً من عام 2019، حيث يقدر صافي ثروتها الإجمالية بـ 4 ملايين دولار.
وتستعد الآن روز لدخول عالم التمثيل من أوسع أبوابه، بعد ما كشفت بعض المصادر الصحافية بتلقيها عدداً من العروض للمشاركة في أفلام هوليوود، وهذا ما أكد أن ثروتها ستتضاعف.
ونشرت عارضة الأزياء العالمية ديمي روز مجموعة صور عبر صفحتها الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي.
وأثارت إطلالة روز إعجاب المتابعين الذين عبروا عن أناقتها، حيث اعتبر بعضهم أنها متألقة ومثيرة في معظم إطلالاتها.


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