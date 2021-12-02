الأمير: إنجازات الإمارات عزَّزت مكانتها المرموقة

أول النهار

استقبل صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد بدار يمامة صباح أمس سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد.

كما استقبل سموه وبحضور سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم وسمو الشيخ صباح الخالد رئيس مجلس الوزراء.

وبعث صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد ببرقية تهنئة إلى أخيه حضرة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد بن سلطان آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة عبر فيها سموه عن خالص تهانيه بمناسبة الذكرى الخمسين للعيد الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، مشيدا سموه برسوخ أواصر العلاقات الأخوية الوطيدة والتاريخية التي تجمع الكويت ودولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة وبما حققه البلد الشقيق من إنجازات حضارية على صعيد مساره التنموي الطموح والتي أسهمت في تعزيز مكانته المرموقة متمنيا لسموه موفور الصحة والعافية ولدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة وشعبها الكريم المزيد من التقدم والازدهار في ظل القيادة الحكيمة لسموه.

وبعث سموه ببرقية تهنئة إلى فاوستين أركانج تواديرا رئيس جمهورية أفريقيا الوسطى الصديقة عبر فيها سموه عن خالص تهانيه بمناسبة العيد الوطني لبلاده متمنيا له موفور الصحة والعافية ولجمهورية أفريقيا الوسطى وشعبها الصديق المزيد من التقدم والازدهار.

وبعث سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد وسمو الشيخ صباح الخالد رئيس مجلس الوزراء ببرقيات تهنئة مماثلة.

