«المحاسبة»: التعامل مع 1969 موضوعاً بمليارين وثلاثة ملايين دينار

أول النهار

قال ديوان المحاسبة الكويتي أمس الأربعاء إنه تعامل مع 1979 موضوعا عن طريق إبداء الرأي فيها خلال الفترة بين 1 أبريل و30 نوفمبر الماضي بقيمة 2?3 مليار دينار كويتي.

وأوضحت عضو فريق إعداد التقرير السنوي لقطاع الرقابة المسبقة والدعم الفني بديوان المحاسبة فاطمة الفهد في بيان صحافي أن نحو 75 في المئة من إجمالي عدد الموضوعات الصادرة خلال هذه الفترة تمثلت في الموضوعات المعروضة من الوزارات والإدارات الحكومية بقيمة 1?7 مليار دينار لنحو 1482 موضوعا.

وأضافت الفهد أن 16 في المئة من الموضوعات المعروضة كانت من الجهات ذات الميزانيات الملحقة بقيمة 188 مليون دينار بواقع 306 موضوعات في حين كان 9 في المئة منها للجهات ذات الميزانيات المستقلة. وذكرت أن أعمال الرقابة المسبقة لبعض الموضوعات المعروضة خلال الفترة المشار إليها من السنة المالية الحالية أسفرت عن تحقيق وفر مباشر للخزانة العامة للدولة بقيمة 5?6 ملايين دينار.

وبينت أن (المحاسبة) أصدر رأيه بعدم الموافقة على 64 موضوعا خلال الفترة المشار إليها بقيمة 99 مليون دينار لأسباب عدة منها عدم مطابقة عروض الشركات المزمع التعاقد معها لمتطلبات الجهة الواردة بوثائق الطرح أو التعاقد بالأمر المباشر أو بالممارسة.

وذكرت أن الديوان رد أوراق 592 موضوعا خلال الفترة المشار إليها تمثل 30 في المئة من إجمالي عدد الموضوعات المعروضة لعدم قيام الجهات بموافاة الديوان بالأوراق والمستندات للموضوعات المعروضة وما يتصل بها من وثائق وبيانات وإيضاحات.

