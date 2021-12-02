وزير الدفاع هنّأ الإمارات واستقبل السفيرة البريطانية

أول النهار

بحث نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ حمد الجابر مع سفيرة المملكة المتحدة الصديقة لدى الكويت بليندا لويس عددا من المواضيع ذات الاهتمام المشترك بالاضافة إلى سبل تعزيز العلاقات الثنائية واخر التطورات الاقليمية والدولية.

وقالت وزارة الدفاع في بيان صحافي ان الجابر استقبل بمكتبه السفيرة لويس وتم خلال اللقاء بحث عدد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك وسبل تعزيز أواصر التعاون والعمل بين البلدين الصديقين إضافة إلى استعراض آخر التطورات والمستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.

حضر اللقاء رئيس الاركان الفريق الركن خالد الصباح وكبير مستشاري رئيس أركان الدفاع البريطاني لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الفريق طيار سامي سامبسون والملحق العسكري البريطاني لدى البلاد العقيد بحري بول مولفيني والسكرتير الثاني بإدارة أوروبا بوزارة الخارجية عمر الدويسان.

من جهة ثانية، بعث نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ حمد الجابر ببرقية تهنئة إلى وزير الدولة لشؤون الدفاع الإماراتي محمد بن أحمد البواردي بمناسبة الذكرى ال 50 للعيد الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة.

وقالت وزارة الدفاع في بيان صحافي أمس الأربعاء إن الجابر أعرب في برقيته عن تمنياته لدولة الإمارات بدوام التقدم والازدهار ولقواتها المسلحة بالرفعة والعزة في ظل القيادة الحكيمة للشيخ خليفة بن زايد آل نهيان داعيا المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة على سموه وعلى شعب الإمارات بالخير واليمن والبركات.

