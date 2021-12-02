«الخارجية العراقية» تطلق نداء للبحث عن المفقودين

أول النهار

قال السفير العراقي في البلاد المنهل الصافي، إن وزارة خارجية بلاده وجهت جميع بعثاتها في الخارج بنشر نداء إنساني، على جميع منصاتها الإلكترونية حثت من خلاله المواطنين العراقيين، وأي شخص يمتلك معلومات عن مواقع مفترضة لرفات عراقيين أو كويتيين، فقدوا خلال حرب الخليج الثانية أو جرائها، أو أي معلومات عن أماكن وجود ممتلكات متمثلة في المحفوظات والأرشيف الأميري الكويتي، بسرعة الإدلاء بها مع تحديد نقاط التواصل وأرقام هواتف في وزارتي الخارجية والدفاع واللجنة الدولية للصليب الأحمر في بغداد وأرقام هواتف في البعثات العراقية بالخارج، وأن يتم نشر هذا النداء الإنساني في هذه المواقع بشكل دوري كل شهرين.

