الإغلاق الاقتصادي.. إلى غير رجعة

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نفت وزارة الصحة صحة ما أثير حول رصد حالات مصابة بالمتحور الجديد لفيروس كورونا أوميكرون في البلاد.

وقال المتحدث باسم الوزارة د.عبدالله السند في تصريح صحافي: ان ما يشاع عن رصد حالات لمتحور أوميكرون في الكويت غير صحيح، داعيا الى اتباع القنوات الرسمية لاستقاء الأخبار والمعلومات الموثوقة وكذلك مداومة الأخذ بسبل الوقاية.

من جانبه قال رئيس لجنة اللقاحات بوزارة الصحة د. خالد الجارالله: ان رصد المتحور أوميكرون في المحيط الإقليمي هو تأكيد لما ورد ببيان منظمة الصحة العالمية لاقليم الشرق المتوسط، داعيا الى تعزيز الترصد الوبائي والتدابير الوقائية الحكومية والمجتمعية ورفع نسب التطعيم بالمحيط الاقليمي، كما أكد أن تعاون وتكاتف الجميع حتمي للمواجهة الوبائية محليا واقليما ودوليا.

من جهة أخرى ناقشت وزارة التربية أمس العودة الكاملة لمدارس التعليم الخاص في الفصل الدراسي الثاني ومعالجة بعض العوائق التي تتعلق بها، والعمل على ايجاد الحلول بالتعاون المشترك مع وزارتي التربية والصحة.

وقالت رئيس غرفة العمليات ورئيس الاشتراطات الصحية في ادارة التعليم الخاص ومدارس التربية الخاصة عذراء العراك انه تم عقد اجتماع لمناقشة مقترح العودة الكاملة للطلبة في الفصل الدراسي الثاني لمدارس التعليم الخاص مع مراعاة الاشتراطات والتدابير الاحترازية الصحية.

وأضافت أن هناك اقتراحات عدة قدمت خلال الاجتماع من بينها رجوع بعض المواد التي تم وقفها من قبل وزارة الصحة مثل الموسيقى والأنشطة الأخرى، لافتة الى انه تمت مناقشة عودة الطلبة غير المحصنين والأقل من سن 12 عاما في حال سفرهم وعودتهم للبلاد، حيث يتم حجر الطالب في حال السفر وفحصة مرتين في أول يوم وفي اليوم السابع من الحجر وفي حال كانت النتيجة سليمة يستطيع دخول المدرسة بشكل طبيعي.

من جانبها، قالت الاختصاصية التربوية في التربية المبكرة والقيادة التربوية والابداع د. دُنا المشعان ناقشنا مقترح زيادة عدد الطلاب في الفصول وتسهيل بعض الاجراءات المتخذة في المدارس بالاضافة الى تسهيل عودة المعلمين المحصنين من الاجازات من غير أي عوائق.

كشفت مصادر مطلعة لـالنهار، أنه لا نية حكومية حاليا لاغلاق اقتصادي جديد، حيث اظهرت تقارير مبدئية أن الوضع الوبائي في البلاد لا يستدعي القيام بخطوات اغلاق من أي نوع، خاصة ان التقارير الصحية مطمئنة، والقطاعين الحكومي والخاص لا يحتملان انتكاسة اعمال جديدة.

وبينت المصادر ذاتها أن خسائر فادحة مني بها القطاع الخاص خلال فترات الاغلاق الأولى التي امتدت من 2020 حتى 2021، حيث قدرت تلك الخسائر بأكثر من 5 مليارات دينار، بالاضافة الى ترك المشروعات الصغيرة والمتوسطة للتعايش مع الأزمة دون أي دعومات.

وأشارت الى أن النصائح المقدمة من أهل الاقتصاد تقضي بالتأني طويلاً قبل الاقدام على أي خطوة ضارة، متوقعة أن تمر الأمور بسلام من دون الحاجة الى اجراءات مؤثرة على الوضعين الاقتصادي والاجتماعي الذي شهد الكثير من الأزمات على جميع المستويات بدءاً من مارس 2020 وحتى الأول من أغسطس 2021، بالاضافة الى أن الكثير من الحلول الحكومية التي قدمت خلال تلك الفترة لم تجد نفعاً مع الأزمات التي شهدها القطاع الخاص والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وبينت أن الكويت بحاجة لبناء استراتيجية متكاملة لمواجهة الأزمات المحتملة، وألا تكون القرارات من دون دراسة شاملة كونها تؤثر على قطاع عريض من المواطنين والمقيمين وترتبط ارتباطاً وثيقاً بأوضاعهم الاجتماعية.

وشددت على ضرورة ألا تتوقف الحكومة عن الخطط الاصلاحية التي أطلقتها خلال جائحة كورونا، وأن تتجه بجدية لتنفيذ تلك الاصلاحات والتي في مقدمتها تنويع مصادر الدخل ورفع القدرة التنافسية للاقتصاد وزيادة درجة جاذبيته للاستثمارات الأجنبية المباشرة.