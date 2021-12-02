سمو الأمير يشيد بالإنجازات الحضارية للإمارات

الأولى

استقبل صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد في دار يمامة امس سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد، كما استقبل سموه وبحضور سمو ولي العهد رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم وسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد .

وبعث صاحب السمو أمير البلاد ببرقية تهنئة إلى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد بن سلطان آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة عبر فيها سموه عن خالص تهانيه بمناسبة الذكرى الخمسين للعيد الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة.

واشاد سموه برسوخ أواصر العلاقات الأخوية الوطيدة والتاريخية التي تجمع الكويت والإمارات وبما حققه البلد الشقيق من إنجازات حضارية على صعيد مساره التنموي الطموح والتي أسهمت في تعزيز مكانته المرموقة، متمنيا لسموه موفور الصحة والعافية وللإمارات وشعبها الكريم المزيد من التقدم والازدهار في ظل القيادة الحكيمة لسموه.

وبعث سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد وسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد ببرقيتي تهنئة مماثلتين.

