البورصة خضراء.. وأسعار النفط تترقب «أوبك +»

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يستمر أوميكرون في ارباك أسواق العالم، حيث إن غموض تأثيراته يجعل المستثمرين فاقدين لبوصلة اتخاذ القرارات الصحيحة، ففيما ارتفعت أغلب بورصات العالم، تحبس أسواق النفط انفاسها ترقباً لنتائج اجتماعات منظمة أوبك وحلفائها اليوم، لاتخاذ قرار بشأن ما اذا كانت ستضخ المزيد من النفط في السوق، أو كبح الامدادات وسط تراجع في أسعار الخام، ومخاوف من أن تضعف سلالة أوميكرون المتحور الطلب العالمي على الطاقة مجددا. وتعكف أوبك+ على انهاء تخفيضات الامدادات القياسية البالغة 10 ملايين برميل يومياً بشكل تدريجي، التي تبنتها العام الماضي، وماتزال هناك تخفيضات بنحو 3.8 ملايين برميل سارية يومياً.

وأشار تقرير داخلي الى أن تكتل أوبك+ يتوقع زيادة فائض النفط الى مليوني برميل يوميا في يناير و3.4 ملايين برميل يوميا في فبراير و3.8 ملايين برميل يوميا في مارس 2022. وقال التقرير الذي نشرته رويترز: بشكل عام يبدو أن تأثير أوميكرون سيكون في الوقت الحالي على وقود الطائرات لا سيما في أفريقيا وأوروبا. فيما قال مصدر بـأوبك لا نبحث التغييرات في سياسة الانتاج حاليا في الاجتماع المغلق.

وعلى صعيد أسعار النفط المحلية انخفض سعر برميل النفط الكويتي 2?72 دولار ليبلغ 72?14 دولارا للبرميل مقابل 74?86 دولاراً، فيما ارتفعت أسعار النفط عاليماً لتعوض بعض الخسائر الحادة، حيث صعدت العقود الآجلة لخام برنت 1.90 دولار بما يعادل 4% الى 72.26 دولاراً للبرميل بعد هبوط 3.9%.

يأتي هذا فيما اكتست بورصة الكويت باللون بالاخضر في جلسة أمس لترتفع القيمة السوقية بنحو 821 مليون دينار بنحو 2.05%، لتصعد من 39.925 مليار دينار الى 40.746 مليار دينار. وقال محللون ان البورصة تم دعمها من محافظ حكومية، لوقف نزيف النقاط وذلك بالتزامن مع الهدوء النسبي لتداعيات المتحور الجديد على العالم.