الدعوة مفتوحة.. والقلوب مشحونة

الأولى

تتواصل تداعيات ملف العفو مع عودة خطابات النواب السابقين التي خيمت على المشهد السياسي وراحت ترسم ملامحه المستقبلية ومعها بدأ يخفت بريق النواب الحاليين يوما تلو الآخر، بشكل ينبئ بحجم الصراع النيابي - النيابي المقبل حول قيادة دفة الجبهة المعارضة والتجهيز لواقع انتخابي جديد.

كل ذلك يحدث رغم محاولات المجاملة والتستر على الصراع من خلال قبول طبيعة جناحي الحمائم والصقور في العمل السياسي.

وفيما كان طيف واسع من النواب السابقين وفي مقدمتهم مسلم البراك يدعو للعمل والتنسيق تحت راية الاصلاح ومكافحة الفساد بتجرد ومن دون تشخيص، اعاد نواب- بعد خطاب النائب السابق فيصل المسلم - موضعة أو شخصنة الصراع السياسي تحت شعار رحيل الرئيسين كشرط اساس ظاهره توحيد وتقوية المعارضة لكن في بواطنه مقاصد أخرى.

من جهته، قال النائب السابق فيصل المسلم في حفل استقباله بعد عودته إلى البلاد مشمولا بالعفو السامي من سمو الامير: ان كان هناك تعاون فيدنا ممدوة لكل من يريد الاصلاح لكنها لن تمتد لرئيس مجلس الامة مرزوق الغانم.

الأمر الذي رد عليه رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم قائلا: ما منعنا عن رد الاساءة الا الحكمة وحسن التربية.

من جهته نفى مسلم البراك وجود خلاف مع المسلم، قائلا: لا يوجد خلاف، نحن كنا لثلاث سنوات ونصف السنة في المنفى وحتى الأعداء يتصالحون فما بالك بما بين مسلم وفيصل؟

وفي هذا الصدد، كشف الأمين العام لحركة حشد النائب مسلم البراك ان الدعوة إلى حضور لقاء موسع موجهة لكل نواب كتلة الـ31 نائباً ومن بينهم كتلة الـ 9 وكذلك النواب المهجرون والشباب الوطني من اجل وضع خارطة طريق ورؤية لتحقيق الأهداف المرجوة مبينا ان اللقاء سيكون قبل تشكيل الحكومة بل وفي القريب العاجل.

من جهته تساءل النائب د. حسن جوهر: هل تحققت مصالحة الحكومة مع الشعب؟ لافتا إلى ان قضية العفو لم تحسم بعد، اذ انها مرهونة بتكريس مبدأ الحريات العامة، مشيرا إلى ان هناك 450 من الكويتيين اما في السجون او في المنفى أو يلاحقون من اجهزة قانونية بسبب جرائم الرأي وهؤلاء اهم من بعض الرموز السياسية الذين احتفلنا بعودتهم، ولن ينتهي العفو الا بعودة هؤلاء الـ450 إلى بيوتهم.

وأوضح جوهر ان ملف العفو لن يحسم الا من خلال إقرار حزمة تشريعات منها الغاء عقوبة الحبس والحجز التحفظي على قضايا الرأي، معلقا: نعم نحترم القانون انما الحبس على قضايا الرأي مرفوض، مؤكدا تمسكه برحيل الرئيسين وبقاء وتماسك اعضاء كتلة الـ6.

من جهته، دعا النائب محمد المطير الجميع لتوحيد الصفوف من أجل المضي بالكويت إلى الافضل، آملاً في ان يكون اجتماع المعفو عنهم العائدين من الخارج والنواب الحاليين تحت راية واحدة لمحاربة الفساد وتغيير الرئيسين.